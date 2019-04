Víctimas de ex Colonia Dignidad se reunieron en Parral para abordar recuperación de la memoria

Encuentro. Fue organizado por la Asociación por la Memoria y los Derechos Humanos Colonia Dignidad; y reunió a ex prisioneros políticos que vivieron la represión política al interior del recinto; a ex campesinos desplazados forzosamente de sus terrenos; y a ex colonos y colonas que vivieron situaciones de extrema violencia al interior del enclave alemán.

PARRAL/TALCA. En el marco del V Seminario Internacional “Diálogos para la reconstrucción de la Memoria: Sitio de Memoria y Archivo Oral Colonia Dignidad”, organizado por la Asociación por la Memoria y los Derechos Humanos Colonia Dignidad, se llevó a cabo en la ciudad de Parral el segundo seminario-taller con víctimas de la ex Colonia Dignidad, quienes en esta ocasión trabajaron en torno a la relación entre espacio, cartografías y memorias. También participaron del encuentro la Asociación por los Derechos Humanos de Parral, la Asociación de campesinos familiares víctimas de Colonia Dignidad, la Asociación por verdad, justicia, reparación y dignidad de los ex colonos víctimas de Colonia Dignidad, la Agrupación de familiares de Ejecutados Políticos y detenidos desaparecidos de Talca, así como representantes de los sitios de memoria La Serena 16 de Octubre y la Agrupación por la Memoria Histórica Provi-dencia de Antofagasta. La actividad contó con la presencia del arquitecto y coordinador del Área Topográfica de Memoria Abierta de Argentina, Gonzalo Conte, quien dio inicio a la jornada con una charla titulada “Reconstrucción de espacios de Memoria”, la cual tuvo como objetivo traspasar experiencias y conocimientos de recuperación de la memoria a través de sitios de memoria a las más de 40 personas que asistieron al encuentro, y del experto chileno en Etno-cartografía Ernesto Contreras quien condujo el trabajo con el grupo de ex campesinos de Colonia Dignidad. RECONSTRUCCIÓN ESPACIAL La segunda parte de la actividad, el Taller de etnocartografías, estuvo enfocado en realizar un trabajo de recuperación de la memoria, particularmente de aquellas marcas vinculadas con la prisión política, la desaparición de personas y los espacios vinculados con los abusos cometidos por la ex Colonia Dignidad a ciudadanos chilenos y alemanes, a través de la reconstrucción espacial, para lo cual se utilizaron fotografías, mapas del recinto y del entorno del predio de Colonia Dignidad. De esta forma, ex colonos y colonas, ex prisioneros políticos y ex campesinos de Colonia Dignidad trabajaron en grupos con el objetivo de compartir sus experiencias y reconstruir el espacio y su funcionamiento a partir de sus rutinas. Mediante marcas en los planos, y ayudados por las preguntas de quienes guiaban cada taller, los participantes fueron marcando sus recuerdos en relación a Colonia Dig-nidad. Asimismo, esta instancia de trabajo posibilitó el intercambiar historias que permitieran conocer más sobre el lugar. La presidenta de la Asociación por la Memoria y los Derechos Humanos Colonia Dignidad, Margarita Romero, realizó un balance positivo de la actividad asegurando que “lo que logramos hacer hoy día ha sido una experiencia que nos entrega un enorme avance en el proceso de reconstrucción de la memoria de las víctimas sobre los crímenes que se cometieron en el recinto”, puntualizó.