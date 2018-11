Venezolanos enfrentan su “duelo migratorio” en Talca

Talleres. Cerca de cincuenta ciudadanos del país sudamericano participaron en talleres sobre duelo y estrés migratorios, realizados por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la asociación “Inmigrante Feliz”.

TALCA. La venezolana Dubraska Mata llegó a Chile en septiembre con seis meses de embarazo y hasta ahora, no estaba segura de padecer un “duelo migratorio”. “Lo había escuchado, pero no había tenido la oportunidad de asistir a un taller sobre el tema. Tenía muchas dudas de venir, porque sabía que aflorarían sentimientos. Me atreví y siento fortaleza”, dijo la oriunda del estado de Sucre, que dejó a un hijo de un año y diez meses en su país natal.

Al igual que Dubraska, muchos migrantes sufren un proceso de reorganización emocional que busca asimilar el sentimiento de pérdida y adaptarse a la nueva vida, conocido como “duelo migratorio”. El síndrome, que puede ocasionar patologías físicas y psicológicas, requiere de recursos y estrategias para su superación.

“El enfoque que le damos a esto es de la Psicología Positiva, es decir, qué puedo hacer con lo que tengo para no quedarme estancado en el lado negativo”, explicó la psicóloga Rossmery Rangel, quien ofreció dos talleres en Talca, para ayudar a migrantes a enfrentar el duelo de vivir en otro país.

Una de las dinámicas realizadas por la profesional, se tituló “¿Qué trajiste en tu maleta?”. “Todo está dentro de la persona y el simbolismo de la maleta es para sacar ese recurso. Creemos que estamos en cero, pero no lo estamos, porque tenemos una historia y esa historia siempre nos deja algo”, agregó.

PLAN DE ACCIÓN REGIONAL

Los talleres “Duelo y Estrés Migratorio: Estrategias para su Afrontamiento”, se enmarcaron en el Plan de Acción Regional para Venezuela que impulsa la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y fueron ejecutados conjuntamente con la asociación “Inmigrante Feliz” en la fundación Madre Josefa.

“Durante el 2018, la OIM aplicó unas encuestas en puntos fronterizos de Chile y en la fase cualitativa, se pudo determinar que existían ciertos rasgos en las personas encuestadas que nos dieron indicios de que estaban llegando con duelo y estrés migratorios. Entonces se plantea junto a ‘Inmigrante Feliz’, que viene implementando estos talleres, hacerlos aquí en Talca. Ha sido una experiencia muy positiva”, sostuvo el encargado de la agencia intergubernamental en la capital maulina, Félix Martínez.

“Cuando las personas logran asumir y afrontar este duelo -añadió-, viven una situación de salud mental más sana. Una persona que tenga sanidad mental tendrá mayores probabilidades de adaptarse e integrarse a la sociedad chilena y de esa manera, contar con un mejor desempeño en el trabajo y en sus relaciones sociales”.

CAUSAS Y CONSECUENCIAS

Entre las causas del duelo migratorio figuran la separación de la familia y seres queridos, de la lengua o idioma, de la cultura y del grupo étnico, y la pérdida de estatus social y la seguridad física, usualmente en riesgo por el hacinamiento y la alimentación insuficiente o inadecuada. Las consecuencias más inmediatas son cansancio, dolores de cabeza y estómago, mareos, falta de paciencia, ausencia de sueño, ansiedad, cambios de ánimo y dificultad en las relaciones sociales.

Como estrategias para enfrentar el duelo y estrés migratorios, Rangel recomendó adoptar acciones orientadas al bienestar, como practicar ejercicio físico en forma regular, descansar adecuadamente, evitar el consumo de alcohol y tabaco, efectuar meditación y mantener el optimismo y el buen humor.