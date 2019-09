Senador Juan Castro participa en comitiva presidencial en Asamblea General de la ONU

Parlamentario. Fue invitado por el Presidente Piñera. En la cita se discutirán temas como el calentamiento global y el cambio climático.

TALCA. El senador por la Región del Maule Juan Castro Prieto, fue invitado por el Presidente de la República, Sebastián Piñera, a participar en la Asamblea General de las Naciones Unidas que se realiza en Estados Unidos (Nueva York). Castro es el único senador en representación de la zona en dicha cita mundial, donde se discutirán temas de importancia para el mundo, como lo son el calentamiento global y el cambio climático.

El congresal talquino, además, participará en una serie de actividades, entre ellas la intervención del Presidente Piñera ante el pleno de la ONU.

“El Presidente me invitó a ser parte de esta gira, debido a que el último tiempo me he enfocado en la lucha, tanto en la región como en el país, por buscar soluciones a problemas que a nuestra zona afectan, como la escasez hídrica. Sequía que aún no hemos podido controlar a lo largo de los años”, explicó el senador.

Otro de los temas importantes a tratar en la gira, donde se reúnen representantes de países de todo el mundo, es la conservación y la protección de bosques, la biodiversidad y la reforestación de los bosques lluviosos en el Amazonas y otros lugares del planeta. Al respecto el Presidente Piñera señaló, que “estos son verdaderos tesoros de la humanidad y hoy día están siendo peligrosamente amenazados por los incendios forestales y por la deforestación y en consecuencia, requieren urgente y eficaz protección”.

DESARROLLO SUSTENTABLE

El encuentro es una antesala a la COP 25 que organiza Chile para diciembre del presente año. “Es muy importante la protección de los bosques en el mundo y también nosotros en el Maule tenemos una tremenda responsabilidad, pues se nos viene un verano muy caluroso y tenemos que anteponernos a los incendios forestales y tener un plan claro en materia de reforestación”, declaró Juan Castro.

El senador, además, manifestó que “si bien el desarrollo es de suma importancia, debemos crecer de manera sustentable y amigable con el medio ambiente. Hoy, como representante del Maule, parte de mi trabajo se ha enfocado en eso: en buscar formas de producción que no afecten con la escasez de agua para agricultura, por ejemplo y por el buen uso del recurso”.