Senador Juan Castro critica decreto de emergencia para nueve comunas del Maule

No es solución. Parlamentario maulino sostuvo que los mil 200 millones de pesos anunciados por el Gobierno para combatir la escasez hídrica solo en nueve comunas “no es ninguna solución para un problema que se debió haber previsto hace años”.

TALCA. El senador por la Región del Maule, Juan Castro, calificó de insuficiente el decreto de emergencia para enfrentar la escasez hídrica en nueve comunas del Maule y, junto con acusar que la situación obedece a la postergación de obras de infraestructura durante décadas, dijo que la medida “es una burla para los agricultores del Maule y una falta de respeto para quienes se dedican a la actividad en las otras 21 comunas de la región”.

En ese contexto, el parlamentario ofició a la cartera de Agricultura y se reunirá con el ministro Antonio Walker en cuanto éste regrese de China “para buscar fórmulas que tengan un real impacto en beneficio de los regantes, agricultores, y habitantes de sectores rurales del Maule.”

Castro dijo que “cerca de mil 200 millones de pesos para nueve comunas de la Región del Maule no es la solución a la escasez hídrica que estamos viviendo. Nuestra región tiene 30 comunas, todas arrastran este problema y los legisladores somos elegidos para representar a todos y no solo a unos pocos”. De paso, dijo que “cuesta entender cómo autoridades y parlamentarios se prestan para este show”.

Las declaraciones las formuló luego que se decretara emergencia agrícola para Rauco, Hualañé, Licantén, Vichuquén, Sagrada Familia, Empedrado, Constitución, Curepto y Pencahue, cuyos productores agrícolas y habitantes de sectores rurales recibirán un aporte monetario.

CUIDAR EL RECURSO

El parlamentario maulino también subrayó que “debemos cuidar el recurso, no permitir que se pierda lo poco que se puede embalsar y usarla cuando sea temporada de riego, teniendo claro que la generación eléctrica no debe pasar a llevar los derechos de los agricultores de la Región del Maule”.

A su juicio “aquí hay un problema de gestión, no se están ejecutando las políticas públicas como corresponde, pues no puede ser que el 85% del agua que tenemos se vaya al mar porque durante más de 30 años nadie se preocupó de impulsar obras y hacerle seguimiento a los proyectos como la construcción de embalses en nuestra zona”.

Del mismo modo lamentó que “como son trabajos a largo plazo, las autoridades de turno no alcanzan a cortar la cinta y a salir en la foto durante sus periodos”.

Finalmente, Castro dijo que “en la Laguna del Maule me consta que se botó el agua, se gastó innecesariamente hasta el 22 de julio, es decir estuvimos cuatro meses botando el recurso, nadie se preocupó de resguardarnos para ahora no estar inmersos en esta crisis que afecta a toda la región. Yo me cansé de advertir sobre ese tema y ahora se están tomando medidas que solo sirven para un show mediático y no da solución al problema real”, puntualizó.