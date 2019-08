Remesas y ahorro son el principal objetivo de los migrantes en Chile

Cifras. El director del Cenem, Medardo Aguirre, señaló que el 50,8% de los extranjeros residentes en Chile envía dinero a sus familiares al menos una vez al mes, en tanto que el 50,7% ha logrado ahorrar.

TALCA. El 75,2% de los extranjeros que residen en Chile envía dinero a los familiares que mantienen en sus países natales, según reveló el estudio “Reagrupación familiar y protección social de los inmigrantes”, efectuado por el Centro de Estudios Migratorios (Cenem) de la Universidad de Talca (UTalca), que además mostró que el monto promedio que remiten es de poco más de 77 mil pesos.

El informe elaborado a partir de una encuesta realizada cara a cara a inmigrantes latinoamericanos y caribeños, con al menos un año de residencia, que habitan en las comunas de Estación Central, Santiago Centro, Maipú, Providencia y Las Condes, detectó también que el 50,8% hace llegar estas remesas de forma mensual, en tanto que el 21,2% lo hace cada dos o tres meses.

Otro dato que el director del Cenem, Medardo Aguirre, destacó de la publicación, fue que en la actualidad el 55,9% cuenta con un nivel de ingresos superior al que tenía cuando recién llegó, en tanto que el 50,7% ha logrado ahorrar, hábito que incluso es poco común entre los chilenos.

Respecto de estas conductas, el investigador señaló que “los extranjeros que han llegado al territorio nacional son personas en busca de mejores condiciones de vida. Tienen características especiales en el sentido que son capaces de tomar decisiones difíciles, como dejar su nación de origen e incluso, a veces, a parte de su familia. Vienen con una alta disposición al sacrificio personal, como, por ejemplo, vivir en condiciones precarias para poder ahorrar o enviarles dinero”.

El investigador agregó que para las comunidades que reciben estos recursos el impacto no es menor. “Tiene un efecto positivo puesto que, en algunos casos, esto ayuda a la superación de la pobreza”, comentó.

REAGRUPACIÓN FAMILIAR

La encuesta indagó en el interés de los extranjeros residentes por solicitar la reagrupación familiar, tema ante el cual el 95,4% declaró no haberla solicitado. Sobre este punto, Aguirre observó que para optar a la reagrupación familiar hay que tener residencia temporaria o definitiva en Chile. “Por tanto, es probable que un alto porcentaje de los entrevistados no cumplan con algunos de estos requisitos, motivo por el cual no han realizado la solicitud”, expresó.

El director del Cenem agregó que un aspecto revelador del estudio fue la positiva percepción de los inmigrantes respecto al acceso a servicios básicos, los cuales recibieron una positiva valoración; educación (72,3%); salud (68,3%); y vivienda (59,4%).

Por otra parte, el 62% declaró como expectativa o proyección futuras de residencia, la estadía en Chile, resultado que Medardo Aguirre comentó es recurrente en los estudios del Centro. “La mayoría de los inmigrantes que vienen a Chile lo hacen con la intención de permanecer en el país. En principio llegan buscando trabajo, pero después de un tiempo valoran en gran medida las condiciones de tranquilidad y seguridad ciudadana en comparación con sus países de origen”, enfatizó.