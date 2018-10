Rechazan petición de ONG maulina que pretendía paralizar campaña contra el VIH/SIDA del Gobierno

Acción judicial. Continuará su proceso normal hasta que la justicia se pronuncie sobre el fondo del recurso que acusa discriminación en la difusión de medidas en contra de la mortal enfermedad.

TALCA. La segunda sala de la Corte de Apelaciones de Talca rechazó la Orden de No Innovar (ONI) presentada por la Coordinadora Nacional de Atención en VIH-Sida, organización maulina que agrupa a personas que viven con VIH y que pretendía detener la campaña que el Ministerio de Salud desarrolla en contra del VIH/SIDA.

El tribunal de alzada no dio lugar a la ONI, sin embargo, la acción judicial continuará su proceso normal hasta que la justicia se pronuncie sobre el fondo del recurso que acusa discriminación en la difusión de medidas en contra de la mortal enfermedad, ausencia de participación de las comunidades afectadas, además de denunciar la falta de acceso expedito a los estudios de detección del virus en los consultorios del país, por cuanto aún no comienza el ofrecimiento de los test rápidos ofrecidos por el Ministro de Salud Emilio Santelices.

La decisión fue adoptada de forma unánime por la Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de Talca, integrada por el Ministro Moisés Muñoz Concha, el Fiscal Judicial Óscar Lorca Ferraro y el abogado integrante Hugo Escobar Alruiz. Estos últimos ordenaron que la máxima autoridad del Ministerio de Salud, Doctor Emilio Santelices, explique a la instancia judicial a través de un informe, para el cual dispone de ocho días, las razones por las cuales no se concretó la participación de las organizaciones sociales en la mencionada campaña, las causas de la ausencia de los test rápidos para la detección del VIH-Sida en los consultorios del país, además de informar sobre los alcances de dicha estrategia comunicacional.

Cabe recordar que simultáneamente a la presentación de esta acción judicial, actualmente la Contraloría General de la República efectúa una auditoria administrativa a la campaña del Gobierno, por ello desde la ONG se mostraron conformes con la decisión de la Corte y se mostraron expectantes de conocer el informe que deben entregar las máximas autoridades del Ministerio Salud y de la Central Nacional de Abastecimientos Cenabast.

“Si bien habíamos solicitado paralizar la difusión de la campaña, lo cierto es que ello ya se ha materializado, y por ello entendemos que el tribunal de alzada no considerará necesario hacerlo en esta instancia, lo importante, es que la institucionalidad está funcionando y en los próximos días se decidirá si se acoge o no la acción judicial, que podría ordenar al Ministerio de Salud replantear la polémica campaña contra el VIH/SIDA”, planteó Michael Díaz, Secretario Ejecutivo de la Coordinadora Nacional de Atención en VIH-Sida.

El activista agregó “nuestras organizaciones y un grupo de personas afectadas por el VIH, nos sentimos excluidos de esta campaña por el Gobierno, lo cual es una hecho preocupante, ya que la autoridad de salud ha vulnerado la ley del Sida y no ha cumplido con los compromisos que ha asumido con la sociedad civil” señaló.

MALESTAR

El Secretario Ejecutivo de la Coordinadora Nacional de Atención en VIH-Sida reiteró su malestar por la estrategia comunicación y llamó al Gobierno a actuar con responsabilidad por el bien de la gente y no utilizar el tema del VIH-Sida como una estrategia para ocultar la mala gestión en salud. “Estamos frente a una campaña no solo es defectuosa en el fondo sino que también en la forma ya que entrega mensajes difusos y confusos, y no ha logrado posicionarse como una estrategia preventiva adecuada, lo cual es una mala utilización de los limitados recursos públicos destinados a la respuesta al VIH-Sida”, sostuvo.

“La petición que hemos hecho de paralizar la emisión de la campaña de comunicación social en prevención del VIH-Sida, no es algo arbitrario, irresponsable o antojadizo, solo pretende asegurar que el Estado a través de sus instituciones de un estricto cumplimiento al estado de Derecho, establecido por la ley y la constitución, y evite en lo sucesivo utilizar el Sida como una estrategia política de las autoridades para zafarse de los procesos de fiscalización de los órganos jurisdiccionales, acá hay personas que sufren, por ello debemos asegurar que nuestros usuarios reciban el servicio al cual tienen derecho,” finalizó el dirigente.