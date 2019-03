Prisión preventiva para exteniente investigado por crimen en el río Claro

Hardy Nicklas. El Tribunal de Garantía de Talca decretó la prisión preventiva para el exoficial de Carabineros investigado por su participación en el asesinato de Isaac Escanilla, cuyo cuerpo fue encontrado con un impacto de bala en la espalda.

TALCA. El Ministerio Público formalizó por el delito de homicidio simple, al exteniente de Carabineros Hardy Nicklas, quedando en prisión preventiva por los cuatro meses que se extenderá la investigación.

En la audiencia la fiscalía expuso los antecedentes reunidos hasta el momento que dicen relación con que el imputado utilizó su arma de servicio cuando la víctima Isaac Escanilla de 38 años escapaba de un control de identidad, agregando que Escanilla fue encontrado muerto al interior del Río Claro, producto de un impacto de bala que recibió por la espalda.

Para el padre de la víctima Isaac Escanilla “se hizo justicia por una parte porque la jueza no dudó en encontrarlo culpable del homicidio con las características que dio la fiscal, lo que nosotros queremos es que él cumpla la pena en un recinto carcelario, no en la tercera comisaría, porque ahí va a tener todas las comodidades que le van a dar sus compañeros, porque no es una cárcel la tercera comisaría”.

La fiscal Gabriela Vargas destacó que “¿es importante la prisión preventiva en este caso? Claro que sí, creemos que es una investigación muy buena la que llevó a cabo la PDI, hay diversas diligencias que es importante decretar y en ese contexto es importante que el imputado esté privado de libertad, que no contamine a otras personas a las que se les van a tomar declaraciones, como también no contamine diligencias futuras”.

El Ministerio Público destacó la interpretación realizada por el tribunal de garantía de Talca, al considerar que el imputado se excedió en sus facultades del supuesto control de identidad que no se ajusta a ninguna normativa legal.

El Comisario, Iván Ortiz, Jefe Brigada de Homicidios (BH) de la Policía de Investigaciones (PDI) explicó que “es una causa que se trabajó como cualquier otra, como siempre trabajamos nosotros en forma seria y profesional, se recabaron los antecedentes y medios de prueba para establecer la culpabilidad del imputado en este caso”.

La familia de la víctima se hizo parte del proceso a través de una querella criminal, que busca que se aplique la máxima sanción en contra del imputado.

La prisión preventiva fue ordenada por el tribunal, para ser cumplida en el centro de detención transitoria de Gendarmería en la comuna de Lo Espejo, medida que se aplicará pese a que el defensor del exoficial, Mauricio González, solicitó modificarla para que cumpla en dependencias de la Tercera Comisaría de Carabineros de Talca.