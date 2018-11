Presidente apoya a ONG maulina para implementar ambicioso proyecto para la prevención del VIH/Sida

Sebastián Piñera. Convenio entre gobierno central y Fundación Sida Maule, permitirá capacitar a 600 dirigentes vecinales y acercar los test rápidos a comunas rezagadas.

TALCA. La Coordinadora Nacional de Atención en VIH-Sida de Talca, suscribió un importante convenio de colaboración con el gobierno central, que permitirá implementar un novedoso programa de intervención comunitaria para la prevención del VIH-Sida e Infecciones de Transmisión sexual.

La iniciativa que cuenta con un financiamiento por 10 millones de pesos, está dirigida a potenciar la labor de los gobiernos locales del Maule, y en su desarrollo se abarcarán las 20 comunas de las provincias de Talca y Curicó, además de la ciudad de Linares.

Dentro de los objetivos, se busca capacitar a 600 dirigentes vecinales y de los consejos de desarrollo local en salud, además de promocionar y poner a disposición de la comunidad 3.000 test rápidos, para acercar los diagnósticos del VIH, en jóvenes y adolescentes y otras poblaciones potencialmente expuestas a adquirir alguna infección de transmisión sexual.

El proyecto que se implementará en alianza con los municipios de la región, cuenta con el apoyo del Programa Nacional de Prevención y Control del VIH-Sida del Ministerio de Salud y el asesoramiento técnico de la oficina para el cono sur de la Organización de las Naciones Unidas para el Sida – ONUSIDA.

GOBIERNO CENTRAL

Michael Díaz, secretario ejecutivo de la Coordinadora Nacional de Atención en VIH, agradeció el apoyo del Presidente Sebastián Piñera para desarrollar este plan de intervención hacia la comunidad maulina. “Le hemos solicitado al Presidente de la República apoyar esta iniciativa y nos alegra que haya confiado en nuestra organización, y en el liderazgo y capacidad institucional que esta tiene dentro de la Región del Maule”, dijo el dirigente.

Díaz puntualizó que una respuesta efectiva al problema del VIH, radica en la importancia de establecer alianzas estratégicas para lograr minimizar el impacto de la enfermedad en la población y para ello comprometió los esfuerzos de la Coordinadora Nacional en establecer estrategias y acciones en conjunto con las instituciones interesadas.

“Debemos establecer una mayor coordinación entre las instituciones, porque es evidente que algo está fallando y no hemos abordado el VIH de una forma correcta, la responsabilidad está en la institucionalidad y no en las personas, por ello es inconcebible que todavía veamos a un número cada día más importante de personas, llegar con una infección muy avanzada a los centros de salud, cuando ello ya no debería ocurrir, nuestro interés es invitar a los líderes comunitarios y entregarles herramientas para una gestión local y descentralizar la respuesta al VIH”, apuntó.

“Este es un proyecto que va en beneficio de muchas personas, de ejecución transversal, aunque nuestro foco esté en los jóvenes y adolescentes, no debemos olvidar que esta es una iniciativa liderada por personas que viven con VIH, que buscan concientizar a nuestros líderes sociales, sobre la importancia de la educación y la prevención, además de romper el estigma que aún conlleva esta enfermedad”, concluyó el secretario ejecutivo de la Fundación Sida Maule.

(Fotografías: Archivo Coordinadora Nacional de Atención en VIH-Sida)