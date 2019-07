Pequeños productores de Retiro y Parral reciben fondos para inversiones productivas

Recursos. En total fueron $150 millones para financiar compra de reproductores, construcción de bodegas, maquinarias y solución de riego.

RETIRO. El Instituto de Desarrollo Agropecuario -Indap- entregó un total de $150 millones a pequeños agricultores de esta comuna y Parral, para destinarlos a inversiones productivas. En total, fueron beneficiados 165 campesinos.

En una jornada realizada en un centro de eventos de Retiro, el Indap realizó la asignación de los recursos a los usuarios del Programa de Desarrollo Local-Prodesal- que este servicio del agro realiza en convenio con las municipalidades de Parral y de Retiro.

El director regional de Indap, Óscar Muñoz, señaló que se trata de recursos de Fortalecimiento Pro-ductivo, que están destinados principalmente a la construcción de corrales, compra de reproductores, construcción de bodegas e invernaderos, para apoyar los rubros de berries, la ganadería, las hortalizas, la apicultura y los cultivos tradicionales.

Así mismo, se entregaron recursos del Programa de Desarrollo de Inversiones a 60 pequeños productores arroceros, que son parte del Servicio de Asesoría Técnica de esta institución, por un monto de $94 millones, destinados a la construcción de cierres para el apotreramiento, bodegas, soluciones de riego y la compra de maquinarias tales como desbrozadoras, pulverizadoras, trompos, rastras, entre otros.

TESTIMONIO

Un cierre perimetral para mantener más seguros a sus animales, construirá la agricultora Elisa Maureira de la comuna de Retiro, con los recursos que recibió del Indap, a través del Programa de Desarrollo de Inversiones.

“Voy a hacer un cierro, porque realmente lo necesito para mantener mi ganado y mis bestias. Porque soy yo la que tengo que enfrentar todo esto, porque soy una mujer sola, entonces estoy muy agradecida de los técnicos y del personal de la institución, porque he tenido muy buena acogida y siento que se la juegan por los agricultores. Y no solo por esto, porque he hecho otras postulaciones y espero que salgan aprobadas. Y no solo para mí, ya que estamos postulando en grupo para un mejoramiento de canales”.

La actividad contó con la participación de parlamentarios, consejeros regionales, concejales y del alcalde (s) de Retiro, Rodrigo Larrañaga.