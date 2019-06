Owasp Chile elige a U. Autónoma como aliada estratégica en el Maule

Temáticas. En el encuentro de estudiantes de la carrera Ingeniería Civil Informática con el proyecto dedicado a combatir los software inseguros, se disertó sobre la ética en la profesión.

TALCA. Con el firme propósito de divulgar conceptos de seguridad en el desarrollo de software, la organización sin fines de lucro Owasp, proyecto abierto de seguridad en aplicaciones web con presencia en 83 países, visitó la Universidad Autónoma de Chile, sede Talca, a propósito de la gira de difusión Owasp Latam Tour Chile 2019.

Desde Arica a Puerto Montt, la organización recorre universidades del país y realizó una parada en Talca, motivada por el trabajo que desde hace un par de años desarrollan con académicos de las carreras de Ingeniería Informática y el nuevo programa de Ingeniería Civil Informática de la Universidad Autónoma, con quienes constantemente tratan temas como la transmisión de estos conocimientos a los estudiantes.

En su visita, Carlos Allendes, presidente de Owasp Chile, señaló que se debe enseñar a los estudiantes que “la ingeniería no es solo el funcionamiento de sistemas, sino que además éstos deben trabajar con apego a la seguridad”. Cada vez se requieren estándares más severos de seguridad, a fin de mitigar problemas como robo y filtración de datos.

Jenny Morales, directora de la carrera de Ingeniería Civil Informática, apuntó que la relación de Owasp con la U. Autónoma en Talca es fundamental para el programa, ya que permite intercambiar conocimientos y capacitar a académicos en software seguros, con base en las demandas del mercado en la actualidad.

“Hay casos reconocidos de manejo malicioso de la información y es común preguntarse `cómo protegernos´. Por ello nos hemos planteado que nuestros ingenieros civiles en informática sean capaces de mantener las organizaciones a salvo de todas estas intrusiones o estos problemas de seguridad, que podrían afectar los datos de sus futuros lugares de trabajo. Por ello, esta vinculación es tan relevante para nosotros”, comentó.

OWASP ACADÉMICO

Allendes sostuvo que, si el propósito es capacitar a futuros profesionales en software seguros, se debe instruir a los académicos en la materia.

“Queremos entrenar a entrenadores. Si queremos llegar a los alumnos el paso es primero concientizar a los profesores, para que entiendan lo que está vigente y lo que puede generar un cambio hacia los alumnos en temas de desarrollo seguro”, agregó.

Para octubre de 2019 esperan conformar un Owasp Académico, que en primera instancia congregará a diez casas de estudios chilenas, entre ellas la U. Autónoma en Talca, una de sus primeras aliadas, con el objeto de realizar un levantamiento de información sobre la realidad del país y desarrollar en Latinoamérica una versión de Owasp dedicado a la docencia en desarrollo de seguridad.

A futuro esperan que este trabajo conjunto resulte incluso en una intervención de las mallas de entrenamiento de las carreras, a fin de incluir el desarrollo de software seguros como un ramo optativo.

OFERTAS DE TRABAJO

El presidente de Owasp Chile explicó que en el mercado laboral actual, las ofertas de trabajo convocan a ingenieros para temas de protección y seguridad de la información, no para hackeo o destrucción de los datos. “Laboral y profesionalmente el desarrollo de software seguro, es el campo donde pueden desarrollarse. Como hacking no hay campo para hacerlo. Nadie contrata a alguien para ser hackers; quizás una vez en el año, pero no más. El desarrollo seguro es de todos los días, porque todos los días se construyen software”.

Los profesionales de carreras vinculadas a la informática, tienen la responsabilidad de respetar a sus clientes y el deber de proteger la información suministrada por ellos. “Lo principal es procurar que los datos no queden por allí y después se distribuyan para hacer un uso malicioso de éstos, sin el permiso de la fuente que los originó”.

En su encuentro con los estudiantes universitarios, el presidente de Owasp Chile invitó a mirar el desarrollo de software seguros como una especialización con amplias opciones laborales. También los instó a familiarizarse desde ya con los documentos, guías y herramientas diseñadas por Owasp para mejorar la seguridad de los software disponibles bajo licencia abierta y gratuita en sus plataformas.