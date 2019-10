Oposición celebra 31 años del “No” y acuerda primarias para candidatura a alcaldía de Talca

Pacto. Se comprometieron a realizar campañas “con respeto, camaradería y madurez humana y política”.

TALCA. Un pacto para someterse a elecciones primarias legales, abiertas y vinculantes firmaron cuatro precandidatos a alcalde de Talca, en el marco de la celebración del triunfo del “NO” en el plebiscito de 1988.

Los concejales Hernán Astaburuaga (PS), Juan Carlos Figueroa (DC) y Sixto González (PC) y el consejero regional Rodrigo Sepúlveda (ex DC) suscribieron una carta de compromiso para confirmar su voluntad de someterse al mencionado mecanismo y definir un aspirante único de la oposición al sillón edilicio, en los comicios del domingo 25 de octubre de 2020.

“Nos unimos para firmar una carta de compromiso y elegir al mejor de los cuatro candidatos que hay dentro de los partidos amigos. Tenemos que trabajar unidos por un solo nombre y conseguir que ese nombre nos represente en la Municipalidad de Talca”, dijo el vocero del colectivo, Pedro Campos.

El documento, también suscrito por los presidentes comunales de los partidos que componen la mesa, indica además que los precandidatos “realizarán sus campañas con respeto, camaradería y madurez humana y política, como ha sido hasta ahora”.

“Asumimos este compromiso con profunda convicción y fuerza. Creemos que la forma para tener una candidatura única es a través de primarias y del trabajo unitario de todas fuerzas progresistas, no solo de la ex Nueva Mayoría, sino también del Frente Amplio”, expresó Astaburuaga.

Durante el evento, que tuvo lugar en la sede del Partido Radical, los asistentes recordaron la victoria del “No” como una lección de unidad.

“Todos los que de alguna forma estamos trabajando para recuperar el municipio, queremos la unidad de Talca, porque es de todos los talquinos. Existen muchas banderas políticas, pero el municipio es de todos”, señaló Figueroa.

Asimismo, los precandidatos coincidieron en “la urgencia de frenar la corrupción y el clientelismo, que encarnaría la actual administración municipal”.

“Lo principal es terminar con la corrupción que afecta a la Municipalidad. Para nadie es un misterio que hay actos permanentes e instalados para estrujar los recursos municipales. Lo primero que tenemos que hacer, cualquier candidato de la oposición que gane, es pedir una autoría, como yo solicite en su momento y no fui escuchado”, sostuvo González.

“La responsabilidad de no tener el municipio en Talca sería nuestra, ya no hay excusas. No tiene que ver solamente con un fin electoral, sino que la ciudadanía de Talca nos necesita más que nunca”, manifestó Sepúlveda.