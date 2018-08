Monseñor Galo Fernández encabezó el tradicional Encuentro Diocesano

Mensaje. “La iglesia está viviendo un momento difícil, doloroso, pero que queremos enfrentar con verdad, con justicia y misericordia”, dijo el prelado.

TALCA. El administrador apostólico de la Diócesis de Talca, monseñor Galo Fernández Villaseca, encabezó ayer el tradicional Encuentro Diocesano que cada 15 de agosto, congrega a miles de fieles católicos para celebrar la Asunción de la Virgen.

La masiva actividad religiosa se realizó en el gimnasio regional de esta capital. Previamente, los feligreses participaron en una procesión. Llegaron desde Curicó rural, Curicó ciudad, Talca rural y costa.

Ente los temas analizados en el encuentro figuraron el Congreso Eucarístico Nacional, para profundizar y conocer la importancia de la eucaristía para todo cristiano y el de los migrantes.

HOMILÍA

Pero no estuvo ausente la crisis que enfrenta la iglesia católica chilena, por los casos de abusos.

Sobre el particular, monseñor Fernández señaló que “la iglesia está viviendo un momento difícil, doloroso, pero que queremos enfrentar con verdad, con justicia y misericordia. Sí, esos tres elementos: la transparencia honesta de lo que somos; justicia también, para reparar a las víctimas y para ponderar, en su debida medida, las heridas que tenemos, pero al mismo tiempo con misericordia. No somos una iglesia que se crea constituida por los perfectos, los impecables, sino la iglesia convocada en la misericordia de Jesús. Por eso caminamos con nuestras heridas, las enfrentamos, las reconocemos para sanarlas, no para incluir a unos u otros, sino para reconciliarnos en la verdad y la fraternidad”.

Luego recalcó que “queremos aprender de nuestras heridas, para cuidar mejor de la dignidad y el respeto de todos. En este camino nos reunimos para levantarnos, tomándonos de la mano del Señor, para volver a centrar la mirada en Jesús, el único que puede sanar nuestras heridas”.

Más adelante, el prelado sostuvo que “la fe nos sostiene en un momento difícil. Iglesia que sufre dolores en un tiempo de alumbramiento, un tiempo de purificación, que nos va a dejar mejores, porque en rigor lo que nos critican, es aquello en que no hemos sido fieles a Jesús y a su mensaje; lo que el mundo nos exige es que seamos mucho más auténticamente discípulos de Jesús. Por eso, aspiramos que en este camino complejo y doloroso, pueda surgir una iglesia que no viva para auto protegerse; una iglesia que sea honesta para reconocer sus heridas, una iglesia que cree en la participación de todos, que busca servir con el único tesoro que posee, cual es Jesús y su reino de justicia y de verdad, de paz y de dignidad para los más pequeños, para los humillados, para los que son víctimas de tantas historias”.

Al término del encuentro diocesano, los peregrinos se congregaron en distintos puntos de Talca, como el cerro La Virgen, el río Claro, el santuario de San Sebastián, entre otros, para un compartir solidario.