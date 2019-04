Lanzaron en el Maule plan nacional de prevención de consumo de drogas

Impulsado por el Gobierno. En la oportunidad, el intendente Pablo Milad dijo que “este es un programa donde vamos a trabajar todos los entes que participan en la educación formal y afectiva de los jóvenes”.

. En el emblemático e histórico Liceo Abate Molina de Talca y ante una gran cantidad de alumnos del establecimiento, el intendente Pablo Milad, junto al director regional de Senda, Mario Fuenzalida, presentaron los lineamientos regionales del plan “Chile crece sin drogas” que impulsará el Gobierno del Presidente Sebastián Piñera y que se basa en el modelo implementado en Islandia a partir de 1998.En la instancia, Milad junto a profesionales de Senda realizó una exposición a un Segundo Medio del plantel educacional talquino para explicar el daño que produce la droga en etapa de desarrollo, detallando además los datos nacionales y regionales del Décimo Segundo Estudio de Drogas en la Población Escolar, además de enfatizar los riesgos a los que se exponen los adolescentes al consumir alcohol y otras drogas.“Este es un programa donde vamos a trabajar todos los entes que participan en la educación formal y afectiva de los jóvenes. Este programa pretende hacer una evaluación comunal y de cada uno de los establecimientos de cuáles son los niveles de ingesta de alcohol, de drogas. El segundo paso es tratar de trabajar con los pares que no consumen incitando a los jóvenes que consumen a dejarlo, terapias grupales e interceder y realizar un trabajo con las familias, porque el entorno familiar es muy importante y por último utilizar todos los espacios libres con actividades recreativas para los jóvenes. Estamos a tiempo de poner stop, no más drogas, no más alcohol para salvar a nuestra juventud, a nuestros niños y nuestros futuros adultos productivos del país”, sostuvo el jefe del ejecutivo maulino.

En atención a las fortalezas observadas en el modelo islandés, el Gobierno de Chile, a través de Senda, ha tomado la decisión de implementar este modelo en nuestro país. De esta manera Chile será pionero en América en la implementación de este modelo de prevención.

“Este plan que se implementará a partir de ahora, es un plan que se aplica en 50 comunas de Chile, en la Región del Maule en la comuna de Talca y el objetivo es hacer un diagnóstico y una encuesta general a todos los estudiantes de la comuna de Talca, con 77 preguntas y después se evaluarán para tratar de solucionar este problema con distintas intervenciones”, precisó el director regional de Senda.

La ejecución comenzará durante el primer semestre de este año, el levantamiento de diagnósticos comunales (Fase 1 del Modelo) en 44 municipalidades a lo largo de todo el país. Dichas comunas fueron seleccionadas a partir de una serie de criterios técnicos, dentro de los cuales cabe destacar: representatividad nacional (capitales regionales) y número de población, entre otros.

Durante el año 2018, seis comunas de la Región Metropolitana (Melipilla, Renca, Colina, Lo Barnechea, Peñalolén y Las Condes), culminaron la Fase 1 y durante este año comenzará la implementación de la Fase 2 procediendo a la intervención en el territorio.

En total entonces serán cincuenta las comunas en las que se aplicará el nuevo Plan Nacional de Prevención de consumo de drogas en niños, niñas y adolescentes.