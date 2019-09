“La masonería tiene una historia de relación más que centenaria con la comunidad maulina”

Compromiso. “Los masones maulinos están activos y siguen trabajando en lo que históricamente han hecho en bien de la sociedad, pero sobre todo tratando de dar ejemplo sobre lo que significa una conducta ciudadana basada en principios y valores que son fundamentales”, aseveró Jans Pérez, en diálogo con diario La Prensa.

TALCA. De visita en Talca el Gran Maestro de la Logía Masónica de Chile, Sebastián Jans Pérez, sostuvo un extenso diálogo con diario La Prensa, ocasión en la que abordó diversos temas de contingente actualidad, al tiempo que destacó el histórico vínculo que por más de cien años ha sostenido la masonería con la comunidad maulina, a través de la acción desplegada por las diferentes logias que han existido y actualmente existen en diversas ciudades de la región.

En la conversación, efectuada al interior del salón principal del Centro Cultural Universo de la capital maulina, Jans Pérez planteó la posición de la francmasonería respecto de la denominada “Agenda Valórica”; la crisis que están afrontando instituciones permanentes de la vida nacional; la vigencia en democracia del decreto que obliga a impartir religión en las escuelas y colegios; la flexibilidad de los curriculum educativos en materias como filosofía, historia y educación física; así como el compromiso ético de la Logia con el candente tema del calentamiento global y el cambio climático.

ENTREVISTA

- ¿Cuál es la posición de la francmasonería respecto de la denominada “Agen-da Valórica”, que aborda temas como el matrimonio igualitario, el aborto, la eutanasia y el cambio de identidad de género, entre otros?

“La masonería siempre ha estado por la garantización de los derechos individuales y los derechos de conciencia, lo que significa que las personas tienen el derecho a autodeterminarse. En ese contexto, los caminos hacia la felicidad en el ser humanos son tan amplios que desde luego nosotros acogemos la diversidad en todos los aspectos. Desde luego hay temas que a veces se cruzan con algunas afirmaciones valóricas dentro de nuestros miembros, ya que somos una comunidad bastante amplia donde hay distintas visiones religiosas, políticas, filosóficas y culturales; por tanto a veces hay cierto matiz respecto de cosas que están muy al límite. Pero por sobre todo siempre está nuestra definición de que las personas tienen derecho a autodeterminarse y cuando se autodeterminan, desde luego, optan por lo que les permite la ciencia, los avances del conocimiento humano, la tecnología. Entonces la realidad concreta es que el ser humano hoy día tiene muchas opciones y en esas opciones tiene que ejercer su derecho a conciencia. Vale para cualquier tema valórico, pero nadie puede ser llevado a un extremo de no poder ejercer sus derechos o que estos sean conculcados. Por lo tanto temas como el matrimonio igualitario, el cambio de identidad de género, etcétera, son parte de la realidad que permite hoy la ciencia y la medicina, pero por sobre todo que permite el ejercicio de derecho de las personas a optar por su propio camino hacia la felicidad. Nadie puede conculcar ese derecho a partir de afirmaciones o de valores que les son propios y que no son aplicables a otras personas”.

¿Qué visión tiene la Lógica Masónica sobre la crisis que están afrontando diversas instituciones de la vida nacional, como las Fuerzas Armas y de Orden, el Parlamento, el Poder Judicial, la Iglesia Católica, entre otras?

“Mire, las instituciones tienen un rol que cumplir y por esencia tienen un relato, una función dentro de la sociedad, puesto que la sociedad necesita que esa función se cumpla porque ello es lo que permite ordenarla a través de una comprensión civilizada y ciudadana. Ahora creo que en realidad la crisis está en las personas y son ellas las que fallan, por lo tanto independientemente que tenga un alcance institucional, no es la institución la que está fallando. Usted se ha referido al Ejército y a Carabineros, que son instituciones que se necesitan para el aseguramiento del desenvolvimiento social, por lo tanto las crisis en que están envueltas actualmente corresponden a la acción de personas quienes tienen que responder y ser enjuiciadas por los ilícitos que cometieron. Eso hay que saberlo acortar. Ahora en el caso de la Iglesia, creo que las personas de fe necesitan su iglesia y de orientación religiosa, por lo tanto yo también entiendo que la Iglesia está atacando los problemas en lo que corresponde y uno advierte que hay investigaciones judiciales que no ponen a la Iglesia en cuestión, sino que se está enjuiciando a personas concretas. Entonces creo que haya que hacer un esfuerzo importante para entender que las instituciones son necesarias, ya que son propias de una sociedad moderna y por lo tanto las necesitamos, claro que estableciendo responsabilidades concretas sobre quienes han realizado acciones fuera de la ley. De tal manera que hay que acotar bien el tema porque también nos podemos perder y desorientar. Hay muchas personas que, producto de esto, están planteando que las instituciones no serían necesarias, pero eso significaría anarquía y en ese sentido creo que no podemos jugar ese juego peligroso para la sociedad”.

¿Existe una preocupación especial de parte de la masonería respecto de las consecuencias del De-creto Supremo sobre obligatoriedad de clases de religión en la educación chilena que data de 1983?

“Efectivamente y hemos estado planteando donde nos han querido escuchar que para nosotros es una complicación importante la vigencia actual de un decreto que fue generado en una etapa de excepción institucional, cuando no estaban en vigencia los desarrollos democráticos en nuestro país. Sin embargo llevamos casi treinta años de democracia y todavía existe ese decreto que permite que se ejerzan arbitrariedades que no corresponden. De hecho la masonería tiene corporaciones educacionales con colegios desde Valparaíso hasta Osorno y nuestros proyectos educativos son de carácter laico, pero estamos obligados a cumplir una normativa generada a partir de un decreto que es extemporáneo desde el punto de vista de lo que significa la vigencia de la democracia. Y lo más importante, se trata de un decreto que viola lo especificado en la Constitución respecto de la libertad de enseñanza”…

¿…y no han recurrido al Tribunal Constitucional para que aborde este tema?

“No es nuestro interés generar ruido al respecto. Nos interesa la reflexión de la autoridad, para lo cual hicimos un planteamiento en su momento al Consejo Nacional de Educación y vamos a seguir conversando, porque en el fondo nuestro interés es que haya convicción de que efectivamente esto es absolutamente fuera de toda lógica. La democracia debiera haber establecido condiciones de aseguramiento de derechos tanto para los proyectos educativos como para los apoderados; y eso no se cumple especialmente en la Educación Pública. Han trascurrido treinta años desde que se recuperó la democracia y ninguna autoridad hasta ahora, ha sido capaz de enfrentar o aclarar por qué no ha sido derogado ese decreto”.

¿Siguiendo en el tema educativo, que le parece la decisión de las autoridades de limitar o cercenar las asignaturas de Filosofía, Historia y Educación Física en las mallas curriculares de la enseñanza escolar?

“En esto hay una discusión técnica bastante interesante, donde hay gente que es partidaria de la flexibilidad y hay otras personas que consideran que la flexibilización es extrema a estas alturas porque despotencia la riqueza de un currículum más de acorde con las necesidades formativas. En lo particular hemos planteado alguna observación respecto de lo significa eliminar la obligatoriedad del ramo de Historia, pero eso es parte de un debate que hay que dar. Ahora a mi me parece importante en lo personal el debilitamiento del currículum que sin duda trae consecuencias, porque estimo que hay que enseñarle a nuestros jóvenes que tiene que haber esfuerzo y que hay materias que son necesarias para la formación personal, para entender el mundo actual. Creemos, por tanto, que la flexibilización debe darse dentro de un marco de respetar el hecho de que nuestros jóvenes, por ejemplo, conozcan más la historia de nuestro país en el momento que ya tienen discernimiento, porque como se sabe esto afecta principalmente los currículum de tercero y cuarto medio y es en ese momento cuando más debieran conocer los estudiantes la historia del país y tener más capacidad reflexiva. La historia enseña mucho a las comunidades humanas y cuando no tenemos claridad del relato que constituye nuestra esencia como sociedad y como país, las cosas adquieren una dimensión que puede ser negativa”.

Nuestra región sustenta gran parte de su economía y productividad en la Agricultura, actividad que actualmente está siendo severamente afectada por la escasez hídrica, generada por el Cambio Climático. ¿Qué está haciendo la francmasonería respecto de esa problemática, considerando además que nuestro país en diciembre venidero será sede de la mayor cumbre medioambiental del planeta?

“La nuestra es una institución ética, por lo tanto donde tenemos que trabajar fundamentalmente es como desarrollamos una ética para enfrentar las consecuencias del calentamiento global que está produciendo efectos ya muy dramáticos en nuestro país. De nueve factores que se han considerado como específicos para generar consecuencias climáticas sobre un territorio nosotros estamos en siete, lo cual demuestra que Chile es un país que está muy vulnerable a lo que significan los efectos del cambio climático y el calentamiento global. Por lo tanto en el marco de nuestro esfuerzo ético nos hemos comprometido muy fuertemente con el hecho que nuestro país haya acogido la Conferencia de las Naciones Unidas por el Cambio Climático (COP25) y compartimos las expectativas con las autoridades en el sentido que ojala esta conferencia permita establecer un compromiso de los gobiernos para cumplir con los Acuerdos de Paris del año 2015. En el sentido de nuestro compromiso ético nos interesa que la ciudadanía tome conciencia de lo que está pasando y para ello vamos a realizar más de un centenar de conferencias públicas a través de todo el país, desde Arica a Punta Arenas, para poner en conocimiento lo que significa la realidad regional, nacional y mundial del calentamiento global, porque en el fondo lo que tenemos que hacer es construir una convicción moral sobre lo que significan nuestras conductas como personas y como sociedad y que están impactando desde luego en la realidad planetaria. Entonces todo nuestro aporte va en ese sentido: Primero, ayudar a que se genere un conciencia; y segundo, cuáles son los aspectos prácticos y éticos que tienen que ver con las conductas de las personas en lo que significan acciones concretas para detener los efectos del calentamiento global y el cambio climático, porque aquí necesariamente vamos a tener que generar cambios de hábito respecto de cómo consumimos y qué es lo que hacemos en la vida cotidiana que está produciendo efectos en la naturaleza. Eso requiere una reflexión moral y ahí está nuestro aporte, de manera que vamos a trabajar fuertemente no solamente en relación a la Conferencia, sino que también en lo que significa abordar los cambios culturales que hay que desarrollar para enfrentar este desafío”.

- Por último, ¿Qué avaluación se hace de la labor desplegada en la Región del Maule por la francmasonería y su vínculo con la sociedad maulina para aportar efectivamente al desarrollo regional?

“Durante esta visita hemos participado en dos ceremonias en las cuales se celebraron los 105 y 109 años, respectivamente, de dos logias que existen acá en Talca, por lo tanto hay una historia más que centenaria de relación de la masonería con la comunidad maulina. Nuestra gente está trabajando por la condición humana, por las libertadas humanas, por los derechos humanos desde esa época de comienzos del siglo pasado y actualmente sigue haciéndolo. Tenemos proyectos educativos y distintas instancias de carácter filantrópico, pero por sobre todo está el aporte que individualmente hace cada masón en el ámbito de la educación, la política, la cultura, etcétera; donde cada masón tiene que ser un ejecutante de nuestros valores y principios en la práctica ciudadana. Y en ese sentido no estamos haciendo algo distinto que lo que hemos hecho en más de cien años: Fortalecer los valores de personas buenas que contribuyen al desarrollo de las comunidades a partir, por un lado del esfuerzo individual –que es lo que cada uno hace moralmente dentro de la sociedad en que vive-, como también lo que significa concertarse para hacer acciones que favorezcan a las comunidades. En tal sentido acá en el Maule hay colegios, sociedades filantrópicas, ligas de estudiantes, centros femeninos, entre otros; que están activos y siguen trabajando en lo que históricamente han hecho en bien de la sociedad, pero sobre todo tratando de dar ejemplo sobre lo que significa una conducta ciudadana basada en principios y valores que son fundamentales”.