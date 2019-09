Intendente pide declarar emergencia agrícola en nueve comunas del Maule

Pablo Milad. En lo puntual, esta medida se solicitó para las comunas de Rauco, Licantén, Hualañé, Vichuquén, Sagrada Familia, Pencahue, Empedrado, Curepto y Constitución.

TALCA. El intendente Pablo Milad solicitó al Ministerio de Agricultura declarar emergencia agrícola en nueve comunas de la Región del Maule, debido a la escasez hídrica que presentan.

De acuerdo a informes técnicos elaborados por el Instituto de Investigaciones Agropecuarias, la seremi de Agricultura y el Indap, los mayores problemas están concentrados en las provincias de Curicó y Talca, específicamente en Rauco, Licantén, Hualañé, Vi-chuquén, Sagrada Familia, Pencahue, Empedrado, Curepto y Constitución.

“Estas son las comunas donde estamos pidiendo emergencia agrícola, que consiste en destinar recursos que van directamente en ayuda para alimentación de los animales, medicación, asegurar consumo de agua, profundización de pozos, canalizaciones y mejoras en las norias de los agricultores y el forraje”.

La autoridad recalcó que también se pedirá la colaboración de los municipios con medicación para animales que manifiesten algún síntoma de enfermedad. Esto se haría, a través de los Prodesal.

INICIATIVAS

A lo anterior, Milad aseguró que mediante el Consejo Regional se apoyarán iniciativas del SAG el Indap para asegurar alimento animal hasta abril del próximo año.

“Eso significa que vamos a complementar las ayudas que van a llegar a través de estos dos servicios, para asegurar a nuestros agricultores el alimento hasta abril próximo. Este no es el peor año de sequía, es un año seco, pero no el peor. Vamos a trabajar pensando en el futuro y de la mano con la Dirección de Obras Hidráulicas, Agricultura, y los Consejeros Regionales, daremos a conocer cinco embalses y una elevación mecánica para cuidar el agua y no seguir perdiendo el 85% del recurso que llega al mar sin tener dónde conservarla”.

Milad tiene previsto entrevistarse hoy con el ministro de Agricultura, Antonio Walker, a fin de solicitarle formalmente la declaratoria de emergencia en las comunas ya mencionadas.