Intendente Pablo Milad compartió desayuno con deportistas escolares

Cordial encuentro. Los seleccionados maulinos que obtuvieron medallas en Arequipa fueron recibidos por las autoridades regionales.

TALCA. Los deportistas escolares lograron 12 medallas, cinco de oro, cinco de plata y dos de bronce en los Juegos Sudamericanos Escolares, superando la marca obtenida en Cochabamba, que fue de seis.

EXPERIENCIA

Contando su propia experiencia de haber sido Campeón Sudamericano en el Lanzamiento de la Bala hace unos años, el intendente Pablo Milad Abusleme, recibió en un distendido desayuno a la delegación de deportistas que participó en los Juegos Sudamericanos Escolares de Arequipa, Perú.

En la actividad participaron el seremi de Gobierno, Jorge Guzmán; la seremi del Deporte, Alejandra Ramos, deportistas, entrenadores, directores de establecimientos educacionales y representantes de alcaldes.

COSECHA

La Región del Maule, retornó con 12 medallas (cinco oros, cinco platas y dos bronce), doblando la marca de Cochabamba 2017 que fue de 6 preseas (dos de Plata y cuatro de Bronce).

Para el intendente Pablo Milad “ellos y ellas están llenos de ilusiones. Sus sueños no se tienen que agotar. Tenemos que seguir alimentando esos sueños de la mano de lo encomendado por el Presidente Piñera que es favorecer la actividad sana y la práctica del deporte que es muy importante. Vamos a desarrollar bastantes recintos deportivos con la intención de que las organizaciones trabajen en la utilización correcta de estos centros deportivos”.

Precisó el jefe del Gobierno Regional que “se está evaluando el proyecto de estadio para Cauquenes que va a tener salas de pesa y una muy buena implementación para que los niños puedan competir en forma equilibrada con el resto de los deportistas del país”.

Los Juegos Sudamericanos reúnen a estudiantes de Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Uruguay y Venezuela, los cuales han cumplido 24 versiones.

Se desarrollaron del 1 al 8 de diciembre en la altitud de Arequipa (2.335 metros), en diversas disciplinas.

Sobre el particular, la seremi del Deporte Alejandra Ramos expresó que “llevo diez años en esta Región y obtener 12 medallas, 5 de Oro, 5 de Plata y 2 de Bronce, es histórico. Estos muchachos son el futuro de nuestro deporte y nos ponen un desafío muy importante para que el próximo año tengamos más deportistas en otras disciplinas que nos permitan obtener más medallas”.

Uno de ellos es el cauquenino Cristián Ríos-Oro en los 80m con vallas y Oro en relevo integrado varones en atletismo adaptado-“la altura no fue obstáculo. Sentí lo mismo que acá. No me afectó en nada y logré dos hermosas medallas”.

Por su parte, el nadador Sebastián Sánchez –Bronce en relevo 4 x 50 libres y Plata en relevo 4 x 50 combinado-, señaló que “iba con la idea de bajar mis marcas y logré eso, además de hacer pódium. Esto es fiel reflejo de estar haciendo las cosas bien”.

La versión 2019 de los Juegos Sudamericanos Escolares se realizará en Asunción del Paraguay.