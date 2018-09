Intendente Milad dio a conocer al comité político Plan Regional de Inversiones que presentó al Presidente Piñera

Iniciativas. Los programas de fomento productivo e innovación tecnológica para la agroindustria y atracción de inversiones, donde se resaltó el proyecto “Agro Polo Maule”, que tendrá una inversión de más de ocho mil 300 millones de pesos para realizar un vivero de empresas en 43 hectáreas.

TALCA. En el auditorio del Gobierno Regional del Maule, el intendente Pablo Milad, encabezó una sesión extraordinaria del Comité Político Regional para presentar el Plan Regional de Gobierno 2018-2022, Región del Maule.

El Comité contó con la presencia de los senadores Juan Antonio Coloma, Rodrigo Galilea y Juan Castro; el diputado, Ignacio Urrutia; el presidente del Consejo Regional, George Borda-char; secretarios regionales ministeriales; alcaldes; consejeros regionales y concejales de Gobierno.

“Hicimos todos los planes de desarrollo integral de la región, buscando mejorar las posiciones que tenemos a nivel país, y esto va a significar que durante estos próximos tres años y medio, por ejemplo, en especialistas médicos vamos a sobrepasar la media de un 4,6 actual a un 7,8 y la media actual es un 6,3 especialistas por cada 10 mil habitantes. Vamos a subir en caminos enrolados del puesto número 13 al 10, vamos a hacer más de 500 kilómetros de carretera, distribuidos en zonas turísticas y en zonas relacionadas con la producción y con la agricultura”, sostuvo Milad.

En el Comité se destacaron los programas de fomento productivo e innovación tecnológica para agroindustria y atracción de inversiones, donde se resaltó el proyecto “Agro Polo Maule”, el cual tendrá una inversión de más de ocho mil 300 millones de pesos para realizar un vivero de empresas en 43 hectáreas.

La iniciativa estará ubicada en Yerbas Buenas, donde se desarrollará este proyecto para hacer crecer la economía. “Incentivaremos de forma directa a todos los emprendedores en la agricultura y a todas las personas que creen nuevos proyectos, vamos a hacer un vivero de empresas supervisadas y vigiladas para que creen nuevos empleos y crezcan como empresas”, enfatizó el intendente.

Las prioridades regionales que se presentaron en el plan, son silvoagricultura del futuro, desarrollo turístico sustentable, salud y vida sana y ruralidad del siglo XXI, en las que se consideran 473 iniciativas.

PRESENTACIÓN

EN LA MONEDA

Durante la jornada de ayer (jueves), el intendente se reunió con el Presidente de la República, Sebastián Piñera y con distintas autoridades del Gobierno central para evaluar lo realizado en los pasados cinco meses de Gobierno, presentar el Plan Regional y definir cursos de acción hacia adelante en diferentes materias.

Con respecto a esta reunión, el jefe del ejecutivo maulino indicó que “el Presidente Piñera señaló que quiere un desarrollo integral y uno de los proyectos que le gustó mucho es el de la instalación de la fibra óptica en toda la región, lo que significa que cualquier empresa se podrá ubicar en cualquier lugar, además en este proyecto vamos a solicitar cámaras de vigilancia en cada comuna de la región, que es muy importante desde el punto de vista de seguridad. Esto también va a significar que todos los colegios municipales van a tener acceso gratuito a internet, a través de fibra óptica con más de mil megabytes. La iniciativa va a incentivar el turismo y a que nuevas empresas puedan ubicarse dentro de la región”.

Por otro lado, el Jefe de Estado, se mostró muy interesado en el proyecto del nuevo Centro Oncológico que se va a instalar en Talca y del programa que complementará los proyectos de soluciones sanitarias y ampliaciones de agua potable rural (APR). Se trata de la adquisición de camiones de sondajes para la habilitación pozos profundos, en apoyo a la construcción de soluciones de dotación de agua. Tras la cita con el Mandatario, el intendente Milad señaló que “estoy muy bien evaluado y esto me impulsa y me da más fuerza, yo soy una persona de desafíos, competitiva y estoy en una fase de aprendizaje, de ir escuchando a las personas, porque yo creo que todos hacemos país, no sólo los de un lado. Tenemos que unirnos para hacer un país más grande y una región más productiva”.