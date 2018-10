Intendente Milad descarta definitivamente ser candidato a la presidencia de la ANFP

Compromiso con el Maule. “Hoy tengo una responsabilidad con el país, con la región y con el Presidente Sebastián Piñera. Por ello voy a seguir liderando este proyecto por el bien de los maulinos y de nuestro gobierno… Quiero trabajar por mejorar el puesto que hoy tiene la región a nivel país y subir a Primera División con la Región del Maule”, aseveró el jefe regional.

TALCA. En una concurrida rueda de prensa efectuada pasadas las 13:00 horas de ayer sobre la terraza del edificio del Gobierno Regional, el intendente Pablo Milad, descartó definitivamente ser candidato a la presidencia de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP), ratificando de esta forma que seguirá desempeñándose en la jefatura del ejecutivo maulino, cargo que comenzó a ejercer el pasado 11 de marzo, al asumir el nuevo gobierno del Presidente Sebastián Piñera.

De esta manera Milad salió al paso de rumores e informaciones no confirmadas que circularon por diferentes medios de comunicación durante los últimos días, que lo colocaban a la cabeza de una lista para conformar la futura mesa directiva de la ANFP en oposición a la que lidera el ex mandamás del fútbol chileno, Harold Mayne-Nicholls, con miras a las elecciones del ente rector del balompié rentado nacional que están programas para el 29 de noviembre venidero.

“Desde el día 11 de marzo yo asumí un compromiso con el Presidente de la República Sebastián Piñera; también con esta región que amo; y con el proyecto de gobierno. Por ello voy a seguir realizando y liderando este proyecto por el bien de los maulinos, de nuestro gobierno y del país. Y esto significa que pondré más de mi parte todavía para avanzar hacia el desarrollo de todos los maulinos, con el alto propósito de mejorar la vida de los niños, los jóvenes, los adultos mayores y todas aquellas familias que necesitan del trabajo de un intendente dedicado al cien por ciento al propósito de desarrollo y crecimiento integral de esta región”, aseveró el intendente.

Del mismo modo aclaró que en concreto él no tuvo que tomar ninguna decisión al momento de descartar ser candidato a la presidencia de la ANFP, sino que simplemente aseguró la continuidad de una gestión que comenzó el 11 de marzo pasado y que ratifica su compromiso con el Maule y su gente.

“Esto es netamente por el desafío, por el compromiso que tengo con mi región y con su gente. Tenemos una región que necesita mucho de autoridades que estén abocadas en un cien por ciento a la concreción de este proyecto y también al desarrollo del país”, enfatizó Milad.

RAZÓN DE PESO

Consultado cuál es la razón de peso que lo llevó a dimitir a la posibilidad de presidir la ANFP, considerando que contaba con el respaldo de los denominados tres grandes -U. de Chile, U. Católica y Colo-Colo-, además de otros 18 clubes tanto de Primera “A” como Primera “B” –entre ellos Provincial Curicó Unido y Rangers de Talca-, Pablo Milad fue categórico en afirmar que lo hizo por “amor a esta región y por amor al compromiso asumido”.

“He sido una persona que ha asumido los compromisos de una forma responsable, cien por ciento concentrado y dedicado en lo que corresponde. Las horas de trabajo para mi no cuentan cuando se hace con amor lo que uno realiza y eso, independiente de si uno tiene o no los votos porque eso se ve en la elección misma, y no por las propuestas de algunos presidentes de clubes o por lo que dicen los medios de comunicación”, enfatizó.

Por último Pablo Milad, respondiendo a una pregunta periodística, fue categórico en afirmar que cierra absolutamente la posibilidad de ser candidato a un cargo directivo de la ANFP en un futuro inmediato.

“Esa opción está totalmente cerrada. Hoy tengo una responsabilidad con el país y con el Presidente, y además quiero dar lo mejor de mí para hacer esta región más grande. En el Maule hay muchas necesidades y así lo he constatado recorriendo cada una de las comunas, de manera tal que yo quiero trabajar por mejorar el puesto: hoy tiene la región a nivel país y, usando un término futbolero, quiero subir a Primera División con la Región del Maule”, puntualizó el jefe regional.