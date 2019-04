Inaugurado Centro Diurno para personas en situación de calle

Atiende de lunes a sábado. Comenzó a funcionar el primer centro que el Gobierno habilitó en Talca y busca entregar apoyo integral a las personas, mejorando su calidad de vida.

Talca. De acuerdo al Registro Social de Hogares, en la región alrededor de 619 personas se encuentran en situación de calle, por lo que la llegada de la temporada otoñal trae consigo una serie de preocupaciones para este grupo, de ahí la necesidad del Gobierno de aportar con soluciones que comienzan con la puesta en funcionamiento del primer Centro Diurno.

El subsecretario de Servicios Sociales, Sebastián Villarreal explicó que “entendemos que trabajar en la trayectoria, en la superación de la calle no es solo una tarea que ocurre durante el invierno, sino que es algo que tiene que ocurrir durante todo el año y tan importante es contar con este espacio que va a poder recibir a cerca de cincuenta hombres y mujeres que cuando no estaba abierto estaban principalmente en la calle y aquí no solamente van a encontrar un lugar donde van a ser bien recibidos, queridos y acogidos sino que también cuenta con casilleros donde poder dejar sus cosas, duchas para poder bañarse, cocinas, van a haber salas de computación y estamos generando una serie de alianzas para desarrollar talleres de oficio”.

CENTRO

El Centro ubicado en calle 14 Oriente con 5 Sur responde a los requerimientos de este grupo de personas durante el día y así lo entiende Sergio Abarca quien se encuentra en situación de calle y reconoce en el centro una oportunidad no solo para pasar el día acogido, sino que para mejorar su condición de vida. Agrega que “al tener un centro de día nos puede ayudar ya que viene el invierno y cuando no nos quedamos en la cúpula en la plaza estamos obligados a buscar una parte donde no mojarse, pero acá podemos mantener la mente ocupada y cambiar el sistema… voy a poder ver si puedo ingresar a un tratamiento para dejar mi alcoholismo”.

Las puertas de este centro ubicado de calle 14 Oriente con 5 Sur se abren de lunes a sábado a partir de las 9,00 horas y se cierran a las 21,00 horas, donde pueden acceder a todos los servicios que irán aumentando a medida que se sumen otras instituciones privadas para entregar apoyo a los usuarios.