Fundación Sida Maule: “Ministerio de Educación debe asumir su responsabilidad por actual crisis del VIH”

Cuestionamientos. El dirigente cuestionó el silencio de las autoridades educacionales y el escaso compromiso por la educación en afectividad y sexualidad en jóvenes y adolescentes.

TALCA. El reciente informe de la Organización de las Naciones Unidas sobre Sida (Onusida), sitúa a Chile como el país con el mayor incremento de nuevas infecciones de VIH en América Latina, lo que ha dejado en evidencia la ausencia de una política efectiva en afectividad, sexualidad y prevención del VIH al interior de las comunidades educativas, materia que ha sido denunciada ampliamente por las organizaciones sociales dedicadas a la prevención del VIH-Sida en la región.

En Chile la ley 20.418 de Educación Sexual Integral publicada en 2010, establece una normativa particular y concreta sobre el derecho a la información y orientación en materia de fertilidad, sexualidad y afectividad. Además, reconoce el derecho de toda persona a recibir educación, información y orientación en materia de regulación de la fertilidad, con el objeto de poder decidir sobre los métodos de anticoncepción, y por otra parte también tiene como objetivo prevenir el embarazo adolescente.

ROL DOCENTE

Para la Fundación Sida Maule esta ley no se ha logrado implementar por la escasa formación de los docentes en temas de sexualidad y manejo de información sobre las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS).

“La formación profesional es fundamental y los docentes no pueden hacer esto solos. Si no hay un equipo que los acompañe, ya que no es posible poder avanzar por que hoy las escuelas ya están desbordadas con la problemática social creciente. Por ello los docentes necesitan contar con materiales, información y la capacitación efectuada por personal formado en esta temática, ya que las universidades no consideran esta materia dentro del currículo de formación inicial y en eso el Ministerio de Educación no ha avanzado lo suficiente”, aseveró el secretario Ejecutivo de la Fundación Sida Maule, Michael Díaz.

Según el dirigente el problema central es la falta de voluntad e involucramiento real por parte del Ministerio de Educación (Mineduc) en las políticas para el abordaje integral de la sexualidad y la prevención del VIH con los adolescentes.

“Acá toda la responsabilidad por generar contenidos en salud sexual y reproductiva y autocuidado personal ha sido asumido en parte por el Ministerio de Salud, mientras que el Mineduc no ha asumido como propio su rol dentro de la formación de los jóvenes y solo se ha limitado a establecer planes de afectividad y sexualidad dentro del aula, sin asegurar y fiscalizar que dichos planes sean implementados integralmente por las comunidades educativas”, sostuvo.

A CONTRALORÍA GENERAL

A juicio de Díaz esta situación ha sido un detonante en el incremento de la transmisión de Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), incluido el Virus de la Inmuno Deficiencia Humana (VIH).

“En Chile la conversación pública sobre la sexualidad y las prácticas sexuales de riesgo son en gran medida inexistentes. La educación sexual es pasada por alto en las aulas educativas y los padres de familia a menudo evitan hablar del tema con sus hijos”, enfatizó.

Y luego remarcó: “muchos adolescentes y jóvenes aprenden sobre sexualidad por conversaciones entre pares o por ver pornografía a través de internet, por ello la ausencia de la educación sexual en las escuelas favorece que las personas jóvenes asuman experiencias sexuales, sin contar con las herramientas para el autocuidado y la prevención y ello es algo que preocupa mucho”, enfatizó Michael Díaz.

Finalmente, el secretario Ejecutivo de la Fundación Sida Maule reconoció que “aún falta mucho camino por recorrer para una verdadera implementación de esta ley”; al tiempo que alertó sobre la necesidad de establecer una coordinación y gestión centralizada por parte del Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud.

“Es prioritario que se pueda avanzar en este tema, ya que la función del Estado es garantizar que se cumplan todos los derechos, que están incluidos en esta Ley y por ello solicitaremos como Fundación Sida Maule la intervención directa de la Contraloría General de la República”, puntualizó Díaz.