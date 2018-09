Fundación Sida Maule acusa al Minsal de “improvisar” la prevención del VIH

Opinión. ONG catalogó la campaña de prevención del VIH-Sida impulsada por el Ministerio de Salud como “un desacierto y un fracaso comunicacional”.

TALCA. Hace una semana el Ministerio de Salud lanzó la Campaña de Comunicación social en VIH, estrategia comunicacional ampliamente esperada, pero que no ha estado exenta de polémica, luego de conocerse que la propia Subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, reconoció que los Centros de Salud del país, no están preparados para dar respuesta a la población, al no contar con “test rápidos” y “preservativos” ejes centrales del mensaje de prevención del “Comercial que Salva Vidas”, difundido ampliamente por los principales medios de comunicación.

La información considerada como grave por organizaciones sociales y parlamentarias de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, ha encendido las alarmas respecto a la capacidad de respuesta de la administración del Ministro de Salud, Emilio Santelices, para paliar esta profunda crisis de salud. Que según los últimos datos estregados por el Instituto de Salud Pública entre enero y junio de este año, se han confirmado tres mil 849 personas, por lo que se espera que a diciembre las notificaciones superen los siete mil 500 nuevos casos.

POSTURA

El hecho no ha pasado desapercibido para organizaciones como la Coordinadora Nacional de Atención en VIH-Sida quienes por medio de un comunicado señalaron enérgicamente que “El VIH es una crisis sanitaria que el Gobierno no puede enfrentar solo como una estrategia de marketing improvisada”, agregó. “Es inviable continuar con una estrategia comunicacional, mientras el Ministerio de Salud, no garantice a la ciudadanía, que los test rápidos efectivamente se encuentren disponibles en los Centros de Salud del país, ya que el objetivo es permitir que las personas hagan uso de este dispositivo y puedan conocer efectivamente si se encuentran infectadas por el VIH” sostuvo el Secretario Ejecutivo de la Fundación Sida Maule, Michael Díaz.

El activista agregó “me parece un actuar irresponsable y poco serio de la autoridad de salud lanzar una campaña cuando no están las condiciones mínimas para garantizar que las personas reciban un servicio de salud, lo que demuestra el desacierto y el fracaso comunicacional de la campaña diseñada a espaldas de las comunidades afectadas”. Díaz puntualizó que la subsecretaria de Salud, Paula Daza, debe dar explicaciones al país por actuar con negligencia a sabiendas de poner en juego la credibilidad del Ministerio, poniendo en peligro la salud de la población “la subsecretaria es responsable por avalar las malas prácticas institucionales, lo que grafica la ausencia de una agenda para enfrentar el VIH, con participación, transparencia y responsabilidad, por tanto, lo que pone en riesgo la integridad de las personas, y se mal utilizan importantes recursos públicos, por ello la doctora Daza debería dar un paso al costado”, puntualizó el activista.