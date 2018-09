Fosis entrega apoyo para fomentar el emprendimiento y la productividad

Exitoso trabajo. Organismo certificó a usuarias que aprobaron un curso de repostería o pastelería, además de entregar hornos industriales que propiciarán el despegue y la consolidación de una serie importante de pequeñas unidades de negocios.

TALCA. Por intermedio de su Programa “Apoyo a Tu Plan Laboral”, el Fosis estimula las fortalezas y capacidades de sus usuarias, quienes gracias a los recursos otorgados por el Gobierno del Presidente Sebastián Piñera pueden adquirir u optar a ropa de trabajo o de presentación, maquinarias o herramientas, insumos para fortalecer un negocio establecido, realizar cursos diversos, exámenes de salud, compra de lentes ópticos y bicicletas para el trabajo, además de elementos para reparaciones de talleres u oficinas, entre otros.

En ese marco y en medio de la ejecución del programa en la comuna de Talca, se certificó a usuarias que gracias al Fosis realizaron y aprobaron un curso ya sea de repostería o pastelería en Inacap, como asimismo se entregaron hornos industriales a más usuarias, todas pertenecientes a los Programas “Abriendo Camino” y “Calle” del Ministerio de Desarrollo Social.

“UN SUEÑO”

Que me entreguen un horno “es como un sueño porque hace mucho tiempo tengo mi proyecto de panadería y pastelería y ahora contar con mi nuevo horno es muy importante, es lo primero o lo principal para seguir con lo que quiero hacer. Siempre he trabajado en el comercio y ahora me independicé, pero por sí sola no podría haber comprado este horno así que doy gracias al Fosis, además que gano en independencia, estabilidad, trabajaré en mi casa y tendré más tiempo para mis hijos y mi familia”, comenta una feliz y orgullosa usuaria, Sandra Maturana.

La actividad fue encabezada por el seremi de Desarrollo Social, Juan Eduardo Prieto, y por el director regional del Fosis, Alejandro Muñoz, quien dijo estar “muy contento al dar cuenta de un proceso exitoso de trabajo con estas familias, al poder formalizar su idea de negocio y ahora crear una fuente de trabajo permanente y que aumente sus ingresos, que es lo que también buscamos como Gobierno con muchas más familias de la región”.

El seremi, en tanto, agregó que “luego de dar este importante paso con apoyo del Fosis en favor de estas familias, lo que nos han pedido el Presidente Piñera y el Intendente Milad es que generemos un crecimiento o escalonamiento para avanzar y aprovechar otros apoyos de organismos como Sercotec o Corfo. Este es un inicio de lo que puede ser un gran cambio en la vida de miles de familias”.

INCORPORAR AL TRABAJO

“Apoyo a Tu Plan Laboral” financia bienes o servicios a los participantes del Apoyo Sociolaboral del Subsistema Seguridades y Oportunidades (SSyOO), con el propósito de mejorar sus condiciones de incorporación al mundo del trabajo.

El monto del financiamiento entregado se relaciona con los requerimientos y/o necesidades presentados por los usuarios, de acuerdo a su Plan Laboral, por ello, es variable. Los tipos de requerimientos y/o necesidades que se costean son: formación, movilización, trámites y certificaciones, prestaciones o tratamientos médicos básicos, apoyo en postulación a empleos, cuidado infantil o fortalecimiento de autoempleo.