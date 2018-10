Familias de Constitución recibieron subsidios e información para aplicación de los beneficios

Vínculos. Durante jornada de capacitación, el seremi de Vivienda y Urbanismo del Maule, Gonzalo Montero, destacó los vínculos que está generando con los beneficiarios la unidad de participación ciudadana del Minvu.

CONSTITUCIÓN. En el marco de un taller impartido por la unidad de participación ciudadana de la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo (Minvu), denominado “fiscalización, materialidad, deberes y derechos”, el seremi del ramo, Gonzalo Montero, junto al alcalde de Constitución, Carlos Valenzuela y autoridades comunales, hicieron entrega de 22 certificados de subsidios que benefician a igual cantidad de familias de la comuna costera.

Se trata de beneficios para mejoramiento de viviendas y se enmarcan en la línea del Programa de Protección del Patrimonio Familiar (PPPF), financiados por el Minvu y que en esta ocasión para la comuna de Constitución demandaron una inversión de 37 millones de pesos.

En la exposición los profesionales de la unidad de participación ciudadana informaron a los beneficiarios materias relacionadas con el proceso de aplicación del subsidio, además de algunas recomendaciones tales como entregar un trato respetuoso a los trabajadores que ejecutan las obras, no aceptar cobros adicionales, no adulterar documentos ni falsificar firmas, conocer la identidad y responsabilidad de la persona encargada de los trabajos, recibir un trato digno y sin discriminación, ser atendidos por personal capacitado, no firmar recepciones en caso de observaciones y utilizar los mecanismos de reclamos establecidos en caso de inconvenientes.

PRIMEROS FISCALIZADORES

En la ocasión el seremi Gonzalo Montero, junto con destacar la entrega de estos importantes beneficios para familias de la comuna de Constitución, valoró la instancia de capacitación e información entregada a los usuarios por parte de los profesionales del Minvu y Serviu.

“Es muy importante generar este tipo de charlas informativas ya que así la gente tiene absoluta claridad del beneficio que recibe, los procesos que debe enfrentar y también instarlos a asumir el rol de ser los primeros fiscalizadores de que los trabajos se hagan como corresponde. El presidente Piñera y el Ministro Monckeberg nos han pedido que no dejemos sola a la gente y que sean atendidos como corresponde para facilitar y mejorar su calidad de vida. También hacemos el llamado para que otras familias regularicen sus viviendas y puedan postular. En esta comuna hemos tenido una fuerte inversión en muchas líneas de los programas del Minvu”, apuntó Montero.

En tanto el alcalde Valenzuela señaló que “estamos muy contentos de que se entreguen estos beneficios a familias de clase media y también vulnerables que necesita mucha ayuda y esperamos que los aprovechen de buena manera y también puedan seguir postulando. Sin duda que se agradece este tipo de subsidios y eso es algo gratificante para uno como alcalde. Además el Seremi Gonzalo Montero nos ha dado una muy buena noticia, algo que yo como alcalde vengo luchando desde hace seis años y que es lograr una casa museo al interior del parque fluvial. Ya estamos en los trámites finales y esto da cuenta de un trabajo exitoso y mancomunado entre el municipio, el ministerio y el gobierno”, puntualizó el jefe comunal ‘maucho’.