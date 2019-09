Expertos entregan recomendaciones para cuidarse de tantos días de celebración

Recomendaciones. Esta semana ha sido para muchos una fuente inagotable de excesos y ahí apunta la campaña que está impulsando la facultad de Salud de la Universidad Católica del Maule para que en esta celebración se consuma pero con cuidado.

Talca. Para nadie es un misterio que este 18 ha sido de tiro largo, muchos ya pensaron en cómo hacerlo para estirar la celebración hasta mañana. Los más precavidos se han turnado para reunirse con la familia y los amigos.

Lo que sí está claro es que de todas formas, la fiesta continúa este fin de semana y con ella los excesos en la alimentación y el alcohol, por eso es que el académico de la UCM, el psicólogo Claudio Rojas, recomienda que “las personas puedan prepararse con una buena alimentación, con un buen descanso donde lo que prime sea una celebración y no tengamos que lamentar después pérdidas fatales como son las consecuencias regulares de estas fiestas producto del alcohol, ya sea en el aumento de los atropello en el caso de peatones o accidentes de tránsito, de conductores que manejan bajo los efectos de cualquier droga”.

La preocupación principalmente está en aquellas personas que presentan enfermedades crónicas y por ende están más expuestas, como en el caso de los hipertensos, diabéticos, hígado graso, entre otros, que deben adoptar medidas más rigurosas para tener una celebración y no algo que lamentar.

MEDIDAS

Elena Monsalve como académica de la escuela de Enfermería de la UCM explica que “un combinado suave, por ejemplo, eso equivale a un trago y los hombres no debieran llegar a los cuatro tragos por día y las mujeres tres tragos por día. En el fondo no debiesen sobrepasar tres latas de cerveza las mujeres y los hombres cuatro latas”.

Estas medidas se establecen para una ingesta moderada durante todo el día y está asociada al consumo de alimentos.

En estas fiestas se estima podría llevar a las personas a aumentar su peso hasta en cuatro kilos, por lo que se recomienda que la alimentación también sea moderada.

Fernanda Aguilar, académica de la carrera de Nutrición de la UCM, sostiene que “yo no les voy a decir no nos vamos a comer la empanada, no nos vamos a comer el asado, pero sí podemos hacer a lo mejor cambios simples, por ejemplo prefiramos la empanada que es al horno en vez de la empanada que es frita, a lo mejor ese mote con huesillo endulcémoslo con stevia y no con azúcar. El picoteo antes del asado que sea un poco más saludable con palitos de apio, palitos de zanahorias, el anticucho no hay problema a lo mejor utilicemos carnes que sean más magras, el lomo liso, la punta picana en vez de las que son más grasas”.

Celebración queda para rato y para que pueda hacerlo de principio a fin, el mensaje es a cuidarse y dosificar el consumo de alcohol y alimentos.