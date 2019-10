“Estamos en contra de cualquier proyecto que pretenda legalizar consumo de la marihuana”

Opinión. Carlos Charme aseguró que estudios son tajantes en el sentido que uso de la “cannabis” no tiene nada de medicinal.

TALCA. El director nacional del Senda, Carlos Charme estuvo en esta ciudad, para participar en la constitución de la Mesa Regional del programa “Elige Vivir sin Drogas”, iniciativa gubernamental que pretende reducir el consumo de alcohol y drogas en niños, niñas y adolescentes del país.

Lo anterior, considerando cifras alarmantes que hoy ubican a los jóvenes chilenos en el primer lugar del continente en el uso de esas sustancias. De hecho, las cifras indican que 1 de cada 3 escolares de nuestro país declara haber consumido marihuana en el último año. Solo 1 de cada 5 escolares, cree que consumir esta sustancia de manera frecuente es riesgoso.

A nivel regional, la Encuesta Nacional en Población Escolar 2017 elaborada por Senda, muestra que el 29,9% de los jóvenes entre Octavo Básico y Cuarto Medio declaran haber consumido marihuana en el último año. En cuanto a la percepción de riesgo, solo el 23,5% de los jóvenes de la Región de Maule considera que usar marihuana frecuentemente es riesgoso.

Sobre el consumo de alcohol, el estudio muestra que un 31,5% de los jóvenes declara haber bebido en el último mes y de ellos, un 59,4% declara haberse embriagado (haber bebido 5 o más tragos en una sola ocasión).

PROGRAMA

El plan “Elige Vivir sin Drogas” se inspira en el exitoso modelo Planet Youth desarrollado en Islandia. Recoge el aporte de las sociedades científicas chilenas e incorpora la experiencia de la sociedad civil, los municipios y el Gobierno.

El objetivo general de este plan es “evitar, retrasar y disminuir el consumo de drogas y alcohol en niños, niñas y adolescentes mediante el fortalecimiento de sus ambientes de desarrollo ambiental, social, comunitario y familiar”.

El Estado está coordinando un fuerte trabajo intersectorial, que involucra también al mundo privado, para ofrecer a los niños y niñas actividades que les permitan hacer buen uso de su tiempo libre.

ALIANZA

Sobre el plan, Charme sostuvo que está basado en la evidencia y que se está implementando en más de veinte países. Recalca que para el resultado que se busca, el compromiso de todos los actores sociales, unidos por la prevención del alcohol y otras drogas, es muy importante.

“La alianza es fundamental para el éxito y en eso deben participar la familia, el Estado, y el resto de la sociedad, esos tres actores deben tener en el centro de su preocupación a los menores de edad, ahí está el éxito y este tiene que ver con el involucramiento parental, porque también somos los padres los que les hemos dados malos mensajes, por ejemplo en el tema de la marihuana, no enseñándoles los daños profundos que hace a su integridad física y psíquica”.

Charme subraya que hay quienes han tratado de engañar a los niños y jóvenes, diciéndoles que la marihuana los sana. “Hemos sido irresponsables en el tema del alcohol y el 20% de los jóvenes dice que ha comprado alcohol mediante un tercero mayor de 18 años, otro 20% que lo ha hecho a través de un familiar mayor de edad, ahí está la familia. En el caso de los tranquilizantes sin receta médica, que tiene un 8,6% de prevalencia anual, un 80% de los jóvenes nos dice que han adquirido esos tranquilizantes sin receta médica en su hogar o a través de sus pares o se los han sacado a sus padres. Entonces, la responsabilidad, guía, confianza y comunicación entre padres e hijos es fundamental e importante. La desolación y la desesperanza, la falta de cariño que nos manifiestan nuestros hijos en las encuestas, es una de las cosas que más nos debe remover nuestras conciencias al momento de poder analizar este grave flagelo”.

Para la autoridad, “todos somos fundamentales, la familia, el Gobierno a través de sus servicios, el resto de los actores sociales, como las iglesias, la academia, clubes de adultos mayores, las juntas de vecinos, tienen mucho que decir y también el involucramiento del resto de la sociedad. El Gobierno tiene que hacer lo suyo y la familia también”.

RECHAZO

Carlos Charme fue categórico al rechazar los supuestos beneficios medicinales de la marihuana. “Nosotros estamos en contra de todos aquellos proyectos que quieran implementar, primero, una marihuana supuestamente medicinal y lo digo de esa manera, porque el Colegio Médico de Chile ha sido muy claro al señalar, de manera tajante, que este proyecto de marihuana medicinal, tal como se plantea, no tiene nada de medicinal y los efectos que tiene son mucho peores para los pacientes que los supuestos beneficios que se quieren ganar. Nosotros estamos absolutamente en contra no solo por una cuestión cultural y ética, acá hay un deber ético de cuidado de la salud de los chilenos y chilenas y porque, además, ese tipo de iniciativas no están basadas en la evidencia”.