Premio Nacional reflexiona sobre matemática e inteligencia artificial

“De la verdad matemática a la Inteligencia Artificial”. El matemático Eric Goles será el encargado de inaugurar el año académico de la citada casa de estudios superiores en Talca desde las 11:30 horas.

TALCA. El matemático Premio Nacional de Ciencias Exactas, Eric Goles, será el encargado de inaugurar hoy el año académico de la Universidad Autónoma de Chile en Talca con una ponencia en la que aborda la encrucijada que vive la humanidad con el auge de la computación, la información y las redes, revisando su origen y su destino.

¿Qué expectativa tiene de esta visita a Talca para inaugurar el año académico de la Universidad Autónoma de Chile?

“Primero, agradezco a la universidad por haberme invitado y que se interese por cosas que uno está haciendo o desarrollando. Segundo, tengo muchas expectativas porque en Talca hay gente con talento e interesada, entonces este tema de la verdad matemática hasta lo que hoy en día algunos llaman inteligencia artificial, es un cuento sobre el cual tengo muchas expectativas y he estado trabajando harto, no a nivel de desarrollo de softwares o de matemática, sino más bien de reflexión y esto que voy a contar en Talca no es nuevo, no se me ocurrió ayer, es algo que he estado desarrollando desde hace dos o tres años”.

“De la verdad matemática a la inteligencia artificial” parece ser un tema muy lejano para el común de la gente, ¿cómo se plantea la entrega de esta reflexión?

“Es algo que va a poder, espero, comprender y disfrutar cualquier persona, porque es para todo público, no es para especialistas. Y allí conjugo un poco de historia, porque cuando digo verdad matemática estoy partiendo del tremendo invento que hicieron los griegos, que fue la matemática y la geometría, en particular, sin entrar a demostrar teoremas ni nada, sino que contando cómo fue aquello, y pasando por filósofos como Leibniz, que pensaba que debía existir un lenguaje perfecto para que los humanos se comunicaran, que no hubiera ambigüedades, lo que fue casi como un sueño, hasta que aparece Gödel y Turing, que demuestran que esa pretensión de tener un lenguaje perfecto es imposible, pero que al demostrar aquello sientan las bases del computador, que es lo más cercano que tenemos a ese tipo de lenguaje. Evidentemente el computador, vía las redes, las comunicaciones y hoy día ciertos aspectos que se llaman inteligencia artificial, aunque yo tengo mis dudas al respecto, nos cambió la vida como humanidad, completamente”.

¿Qué valor le da a poder reflexionar respecto de estas temáticas que a veces parece que nos superan en lo cotidiano?

“Son reflexiones absolutamente necesarias, porque estamos metidos en una vorágine en que nos inundan con noticias como que la inteligencia artificial nos va a superar, que la matemática es difícil, que qué tendrá que ver la matemática con la sociedad. Creo que un país que no se permite esas reflexiones, es un país trunco, le faltan cosas. Hay muchas reflexiones que hacer, no es la única, por cierto, pero estamos hablando de ésta, y es absolutamente necesario retirarse un poco de lo técnico y reflexionar sobre lo que está ocurriendo en nuestra sociedad con los computadores, con los algoritmos, de dónde viene eso, qué es lo que está en juego, y por último, decir lo que uno piensa, y eso es lo que voy a hacer”.

¿Y qué importancia le da a plantear esta temática en un centro universitario, que es básicamente donde más debiera darse esa reflexión?

“Es evidente que este cuento hay que plantearlo en los buenos lugares. No voy a ir a un programa matinal de televisión a plantear esto porque me van a echar, pero en un círculo universitario es distinto, y la misma universidad le da importancia cuando me invita, y eso es crucial, es algo que debería aportar a toda la gente que está ahí, no necesariamente a gente ilustrada o académicos, sino que esto debiera hacer sentido crítico a cualquiera, y no es necesario que estén de acuerdo conmigo, sino que en alguna medida es una reflexión que quiero gatillar, de modo que los demás piensen al respecto y vean que es una encrucijada importante la que estamos viviendo como humanidad con el auge de las redes, de la información, de los computadores. Desde mi personal punto de vista, eso nace todo desde la necesidad que experimentó el hombre desde la Biblia hacia adelante, de encontrar un lenguaje universal para comunicarse”.

La invitación entonces es a conectarse con estas temáticas.

“Pretendo motivar de manera amena, de manera que la gente se enganche y se suba a esta reflexión. Es eso lo que pretendo. Publiqué hace casi un año una novela que es “La conspiración de Babel”, donde hablo de estos temas y de la vida de un matemático, que es Kurt Gödel, que está relacionado con lo que voy a comunicar”.