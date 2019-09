Entregan consejos para planificar gastos del 18 en marco de campaña “Billetera Responsable”

Sugerencias. Dentro de las sugerencias entregadas por las autoridades fue calcular el ingreso líquido familiar disponible, para luego restar a ello los pagos fijos como son la renta de arrendamiento o dividendo.

TALCA. Orientar y concientizar a los maulinos para que logren sobrellevar las Fiestas Patrias sin gastos sorpresas y así mantener una planificación económica, son los motivos con los que se realizó el lanzamiento de la tercera etapa del “Plan Nacional de Billetera Responsable”, ocasión en la que autoridades regionales entregaron un plan de gastos y consejos de presupuesto.

Al son de las cuecas la actividad encabezada por el seremi de Gobierno, Jorge Guzmán Zepeda; su par de Economía, Matías Pinochet; y el gobernador de Talca, Felipe Donoso, se estableció en el CREA de Talca junto al equipo de la División de Organizaciones Sociales del Ministerio Secretaria General de Gobierno, para entregar folletería a los clientes y locatarios del recinto.

“Debemos ser responsables con nuestra billetera, eso significa que no debemos sobrepasar los gastos, porque, en definitiva, son muchos días de fiestas y debemos planificar. Hemos visto datos que nos preocupan, que gran parte de los chilenos están sobreendeudados y eso de verdad es preocupante, por eso es muy importante que estas fiestas no se transformen el día de mañana en un problema”, indicó el seremi Guzmán.

Así también el seremi de Economía, añadió como consejo que “es derecho de los consumidores financieros que les den el precio final de lo que se va a pagar, que tengan claro los intereses y que no les cobren seguros que no fueron contratados, son temas que se deben tener en cuenta para no tener cobros extras y sorpresas a fin de mes”.

COTIZAR PREVIAMENTE

Junto a ello, algunos de los tips otorgados, están cotizar previamente las compras, realizarlas por adelantado para evitar las aglomeraciones o alzas de precio y realizar, de preferencia, un listado de necesidades para evitar las compras innecesarias, además del uso de pago al contado, como los bonos o aguinaldos asignados.

Por su parte el gobernador de Talca, remarcó que “es importante recordar a las personas que el mundo no se acaba para el 18 y menos el año, tenemos más responsabilidades para con nuestras familias y nuestras casas, por lo mismo es importante saber cuánto es lo que estamos gastando, idealmente hacer una cuenta diaria para saber cómo vamos en el mes, porque si no después de las fiestas probablemente vamos a tener el bolsillo mucho más apretado”.

Finalmente, el asesor de Hacienda, Alberto Cardemil, dejó abierta la invitación a la ciudadanía maulina, para que ingresen a la “página web que se llama BilleteraResponsable.Hacienda.cl “que los ayudará a planificar cómo pasarlo bien, gastando lo justo y necesario, cómo usar el presupuesto que se tiene para las fiestas y dejar una pequeña reserva para después”, puntualizó.