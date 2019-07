En Plaza de Armas de Talca lanzaron 11º versión de Fiesta Costumbrista del Chancho Muerto 2019

Masivo. Más de 200 mil personas se espera que lleguen a la capital regional a disfrutar la muestra culinaria que contará con 25 stands y 50 chefs nacionales, representantes de Arica a Punta Arenas, incluida la Isla de Pascua e invitados especiales de Argentina y Perú.

TALCA. En el mismo lugar donde se llevará a cabo los días 10 y 11 de agosto próximo, ayer al mediodía se realizó el lanzamiento oficial de la 11ª versión de la Fiesta Costumbrista del Chancho Muerto 2019, definida como la celebración invernal más grande del sur de Chile.

En la oportunidad, la administradora de la Municipalidad de Talca, Verónica Reyes, en representación del alcalde Juan Carlos Díaz, hizo especial énfasis en el carácter familiar del evento.

“La fiesta ha ido creciendo, con la participación nacional y de chefs extranjeros, pero creo que lo más rescatable es que la familia lo espera, por eso llega la gente, porque acá se prepara tanto la comida, como la entretención para los niños, es una fiesta familiar”, indicó Reyes,

Por su parte Guillermo García, gerente general de Coexca S.A., empresa que organiza el evento en conjunto con el municipio talquino, llamó a la comunidad a disfrutar masivamente de esta nueva versión del Chancho Muerto, al tiempo que anunció atractivas novedades.

“Esta es una fiesta que tenemos que querer y cuidar; y por supuesto seguir preservando en el futuro. Ahora para este año vamos a tener algunas cosas nuevas, y yo personalmente los quiero invitar a que escojan entre las recetas culinarias novedosas la paella con chancho adobado, que este año tiene un carácter solidario para ir en ayuda de un ex estudiante de cocina del Inacap, que trabajó por muchos años en este evento y que hoy está complicado de salud, así que sus ex compañeros y colegas decidieron que todo lo que se recaude con ese plato en particular, será para ese joven”, precisó García.

SEGURIDAD

También participó en el lanzamiento el prefecto (s) de Carabineros de Talca, teniente coronel Jaime Valenzuela, quien se refirió a materias de seguridad ciudadana, prevención delincuencial e igualmente hizo recomendaciones a la comunidad en torno a este tema.

“Hacemos una especial recomendación a las familias que vienen en vehículo al evento, a evitar dejar al interior del auto especies de valor, guardar bien las billeteras y carteras y sobre todo, que los niños lleven consigo los nombres de ambos padres y un número de contacto en caso de extraviarse”, indicó el jefe policial.

Finalmente, puntualizó que para que esta nueva Fiesta del Chancho Muerto sea una fiesta libre de la delincuencia, se ha coordinado un amplio operativo de resguardo en el perímetro de la Plaza de Armas y sus calles adyacentes, con despliegue de efectivos de Carabineros y 150 guardias municipales.