En masiva reunión validaron contrapropuesta sobre bypass al Ministerio de Obras Públicas

Actividad. Cientos de dirigentes sociales y vecinos acudieron al llamado del alcalde de Talca, Juan Carlos Díaz, para conocer de primera fuente sobre los avances respecto al tema.

TALCA. En el amplio salón de eventos del liceo “Amelia Courbis” cientos de dirigentes sociales y vecinos acudieron al llamado del alcalde de Talca, Juan Carlos Díaz, para conocer de primera fuente sobre los avances respecto al tema de la nueva concesión de la Ruta 5 Sur y la implementación del bypass carretero frente a la capital maulina.

“Hemos sido informados que el bypass es una decisión tomada, respecto a su ejecución, aún cuando no hay un trazado definitivo. Esta decisión obedece a una política nacional y tanto el Ministro de Obras Públicas como el Presidente de la República me han planteado que están en conocimiento de la situación particular de nuestra ciudad y dispuestos a incorporar dentro de la nueva concesión obras de mejoramiento para nuestra ciudad”, señaló Díaz.

En este sentido, el alcalde informó que el ministro de Obras Públicas, Juan Andrés Fontaine propuso como obras el mejoramiento de calle 2 Norte y del Cruce Varoli. Además, se propuso liberar los peajes dentro de la ciudad e incorporar dentro de la nueva concesión la mantención de la actual ruta.

Sobre el particular el alcalde señaló que estas medidas resultan insuficientes, por lo cual se estaba preparando un oficio donde se solicitaba incorporar más mejoramientos a través de la licitación y otros requerimientos mediante fondos sectoriales, bajo el apoyo y compromiso del ministerio de Obras Públicas.

“Al enterarnos de la visita del Presidente de la República; Sebastián Piñera y del ministro de Obras Públicas a la región, decidimos llevar el oficio para entregarlo personalmente al ministro, quien se comprometió a tener una respuesta la semana siguiente”, precisó el jefe comunal talquino.

DIRIGENTES AGRADECIDOS

Tras la asamblea, los dirigentes se mostraron agradecidos por la información recibida de primera fuente.

Así lo señaló María Eugenia Castro, dirigente de Club Adulto Mayor El Tabaco. “Son adelantos para nuestra ciudad, sobre todo a nosotros que somos de allá del Tabaco. Vivo casi en el cruce, los autos generan unos tremendos tacos y la verdad es que necesitamos estas mejoras y que salgan pronto”, dijo.

Por su parte Julia Urrutia dirigente de Villa El Parque manifestó que “tenemos que estar unidos para que podamos lograr lo que necesitamos como talquinos. Para nosotros como pobladores es algo maravilloso, estamos contentos y agradecidos porque el alcalde nos considera de manera real y concreta.”

Finalmente el alcalde Juan Carlos Díaz, valoró el apoyo de la comunidad y rescató el interés por hacerse parte de las demandas de la ciudad.

“Esta no es una demanda del alcalde, sino una necesidad de la ciudadanía frente al gobierno central. Creo que hemos desarrollado un proceso transparente de nuestra parte, y es mi obligación como primera autoridad comunal avanzar sobre las necesidades que son importantes para la ciudad en su conjunto. No nos oponemos a los avances de país, entendemos que el bypass es una política del Estado. Por eso enviamos una contrapropuesta al Ministro MOP para que considere más mejoramientos de conectividad en la próxima concesión que nos permita resolver nuestros propios temas de ciudad. Es ahora cuando tenemos que lograr los recursos para Talca”, puntualizó.