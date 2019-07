En hospital regional autoridades explican detalles de nuevas patologías de Plan Auge

Cobertura. Se trata del Alzheimer y cuatro tipos de cáncer, de pulmón, tiroides, renal y mieloma múltiple.

TALCA. Con cinco nuevas coberturas de enfermedades cuenta el Plan de Garantías Explícitas en Salud, más conocido como AUGE. Se trata del Alzheimer y cuatro tipos de cáncer: de pulmón, tiroides, renal y mieloma múltiple.

Por este motivo y como una forma de socializar el anuncio Presidencial, autoridades maulinas llegaron hasta el Hospital de Talca para exponer los detalles de esta reforma en Salud.

En la oportunidad, la seremi de Salud, Marlenne Durán, explicó que se trata “de un gran avance, considerando que muchas de ellas son de las patologías más comunes en el país y la región. Además, se incorpora una enfermedad como el Alzheimer, que sabemos que afecta mucho el núcleo familiar. También se destaca enormemente los cuatro tipos de cáncer que se suman, siendo un alivio económico para muchas familias que debían costear esta enfermedad y que hoy tendrán acceso al tratamiento”.

Por su parte, el intendente Pablo Milad dijo que la incorporación al Auge de estas enfermedades “es una muy buena noticia para quienes padecen estas patologías y lo que implica para sus familias. El último aumento de patologías Auge fue el 2012, en el anterior gobierno del Presidente Piñera”.

GRAN AVANCE

A su vez, el seremi de Gobierno, Jorge Guzmán, indicó “que este es un gran avance, ya que desde el año 2013 que no se incorporaban nuevas patologías a este plan. Significa la detección temprana, el tratamiento oportuno y principalmente el aportar financieramente a estas enfermedades y que no sea un costo tan grande para las familias. Es ahí donde se ratifica nuevamente el compromiso que tiene el Gobierno con la clase media y con cada uno de los chilenos. No puede ser que una enfermedad signifique un problema o una catástrofe financiera para la familia”.

El director del Servicio de Salud del Maule, Osvaldo Acevedo, explicó que anualmente son 28 mil las personas que mueren por algún tipo de cáncer, cifra que en el Maule es de 1.700 pacientes.

“Es muy importante la detección precoz de este problema, ya que de todas las personas que mueren al año, una de cada tres podría salvarse si recibe un tratamiento adecuado o una detección temprana de la enfermedad”.

Con la incorporación de estas patologías, serán 85 las enfermedades que contarán con las garantías de acceso, oportunidad, calidad y protección financiera. Esto significa plazos para recibir la atención de salud y copagos que van desde cero hasta un máximo de 20% del total de la prestación, de acuerdo al sistema previsional al que la persona esté adscrito.