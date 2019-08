Empresa forestal apoya a emergente Orquesta Infantil y Juvenil de Constitución

Buena noticia. Arauco entregó importantes recursos para que la naciente agrupación musical pueda implementarse y desarrollar los talleres formativos.

CONSTITUCIÓN. Catalina Álvarez tiene 11 años. Cursa sexto básico en la Escuela Santa Rosa, de Constitución. Es inquieta. Toca violín y piano. Y ahora desea aprender flauta traversa. Catalina forma parte de la Orquesta Infantil y Juvenil de la ciudad costera, agrupación que nació a mediados del año pasado de la mano de la Corporación Cultural de la Municipalidad local, con el propósito de abrir un nuevo espacio para niños y jóvenes con habilidades e intereses musicales y como una oportunidad real de aprendizaje, crecimiento y mejora en la calidad de vida. Hoy Catalina y otros 19 niños y jóvenes que integran la Orquesta, acaban de recibir una muy buena noticia de parte de empresa Arauco. Esto es el aporte de más de 10 millones de pesos a la mencionada Corporación Cultural, para hacer posible la implementación y realización de talleres formativos de la Orquesta Infantil y Juvenil de Constitución. Actual-mente, la Orquesta está integrada por 20 futuros músicos, bajo la dirección del maestro Elinio Rodríguez Meza, quien cuenta con una vasta trayectoria en la formación de orquestas juveniles y además está acompañado de un staff de profesores que enseñan a tocar violín, viola, cello, contrabajo, flauta traversa y clarinete. Esta iniciativa de Arauco que favorece a niños y jóvenes músicos de Constitución, se enmarca en el compromiso de la empresa con el desarrollo de orquestas de este tipo en el país, fortaleciendo su gestión y la calidad técnico musical de los estudiantes participantes.

SENTIDO

Nelson Bustos, Subgerente de Asuntos Públicos de Arauco, explicó el sentido que tiene para la compañía firmar este convenio de asignación de recursos a la Corporación Cultural. “Es un proyecto presentado a la ley de donaciones culturales, por parte de la Corporación y que nos permite hacer este aporte para consolidar el trabajo que tiene la orquesta infantil y juvenil. Estos recursos van a permitir durante un año trabajar tranquilamente, contar con profesores y desarrollar sus actividades. Es parte de la agenda de Arauco aportar al desarrollo de la cultura y en particular, de las orquestas infantiles y juveniles de las comunas donde estamos presentes. Y aquí en Constitución, que es una de las comunas importantes para la compañía, no podíamos no hacerlo y estamos muy contentos por este aporte que esperamos, en el futuro se traduzca en éxito y orgullo para toda la comuna”, señaló.

En tanto, el alcalde de Constitución y presidente de la Corporación Cultural, Carlos Valenzuela, agradeció y valoró el compromiso de la empresa Arauco. “Quiero agradecer en todo lo que significa el aporte de la empresa Arauco, es muy significativo. Nosotros tenemos una apuesta importante, hemos conseguido la contratación de Elinio Rodríguez, un destacado profesor y músico de nuestra comuna, y tenemos la convicción de que este convenio lo lograremos renovar y para eso haremos bien las cosas, que los niños se vayan potenciando en sus talentos. Este es un nuevo convenio con Arauco que deriva en un tremendo sostén y pilar fundamental, para poder seguir desarrollando nuestra orquesta infantil y juvenil de nuestra Corporación Cultural”, sostuvo. Durante la actividad de firma del convenio de apoyo celebrada en dependencias de la Corporación Cultural, tres niños (entre ellos Catalina), dirigidos por el maestro Elinio Rodríguez y acompañados por un profesor ayudante, interpretaron una pieza musical, demostrando sus primeras armas en esta disciplina.

APOYO A ORQUESTAS

El apoyo de Arauco a la naciente agrupación musical de Constitución, no es casual. Es así como a través de su Fundación Educacional, la empresa impulsa desde hace más de 20 años el Programa Transversal de Orquestas. Es el caso de la Orquesta Infantil y Juvenil Ludovico Rutten de Talca, que nace hace 12 años de la mano de la Congregación de los Hermanos de la Inmaculada Concepción, la Universidad de Talca y el municipio local, entregando oportunidades a niños y niñas en contexto de vulnerabilidad social. En 2010 la Fundación Educacional Arauco se suma a este hermoso proyecto, entregando un valioso apoyo que se mantiene hasta hoy, traducido en recursos económicos, humanos y logísticos, que le permiten a la orquesta -ya con una segunda generación de músicos- seguir haciendo su labor y proyectarse en el tiempo. Historia similar es la de las orquestas Ayekafe y Curanilahue, en la Región del Biobío y la de Fundación Cifan, en la Región de Los Ríos.

De esta forma, el Programa de Orquestas Infantiles y Juveniles de la Fundación Educacional Arauco, contribuye a mantener viva la actividad musical en distintas comunas del centro sur del país, brindando oportunidades para decenas de niños y jóvenes que ven en la música la realización de sus sueños.