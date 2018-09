“El Ministerio Público debe ser un referente de probidad para sí mismo y demás instituciones”

Desafíos. Persecutor señaló que trabajará por tener una Fiscalía cercana y oportuna.

TALCA. El recién asumido fiscal regional, Julio Contardo, delineó lo que será su trabajo al frente del Ministerio Público maulino en entrevista con diario La Prensa, donde resaltó la probidad como uno de los hechos esenciales.

¿El hecho que Ud. sea talquino influyó en la decisión de postular al cargo de fiscal regional del Maule?

“La verdad es que sí, creo que para cualquier persona es grato poder trabajar en lo que uno hace, en su casa, con su gente y poder aportar a su comunidad. Siempre uno estuvo con esa intención y se dio la coincidencia que justo cuando terminé mi periodo como fiscal regional del Biobío, se abrió el concurso en el Maule y poder volver a la casa”.

¿Y con qué ánimo llega al cargo, con la intención de hacer grandes cambios?

“Vengo a hacer grandes aportes, esto, porque me encuentro con una Fiscalía sólida, con buenos funcionarios, buenos fiscales, que están organizados, con un buen modelo de trabajo, con harta iniciativa. Lo que uno viene a hacer es sumarse a un equipo de trabajo, con ideas propias, y vamos a aportar a la generación de nuevas estructuras, siempre pensando en el resultado de calidad y que eso sea percibido por la comunidad. Todavía existe esa distancia entre la ciudadanía y el Ministerio Público, ya sea de desconocer nuestras funciones o juzgarla desde la lejanía y, por tanto, no tener una buena percepción de nuestra función”.

¿Qué se puede hacer para cambiar esa impresión ciudadana de la Fiscalía?

“Hay dos áreas; el primero, dice relación con conceptos que tenemos que instaurar y trabajar para que se materialice en la realidad y que es tener una Fiscalía cercana y oportuna. Lo que quiere la gente, es que necesita que las decisiones de sus casos sean en tiempos prudentes y estar enterada de lo que está ocurriendo con la tramitación de la causa en que uno está involucrado, en calidad de víctima principalmente. Y tiene que ser cercana, en el sentido que tenemos que dar ciertos pasos con ese dolor con la persona que está sufriendo, que lo pasó mal. Por tanto, esta cercanía y oportunidad tienen que materializarse en hechos concretos y eso implica recursos, modificar nuestra conducta, la forma cómo hacemos las cosas a diario, de tal manera de poder ofrecer a la comunidad esta cercanía y oportunidad”.

Y agregó: “Pero lo anterior no tiene ningún sentido si no mejoramos la calidad de nuestros resultados, es decir, si la persecución penal es más efectiva. Estamos dando pasos importantes con el análisis criminal, con la especialización de los fiscales en determinadas áreas. Hoy, la Fiscalía trabaja mejor, tiene cada vez mejores resultados, han disminuido los índices de delitos, tanto en ingresos generales como en los de mayor connotación social y eso es producto del trabajo”.

¿Y esa eficacia que se busca, pasa por lograr más prisiones preventivas para los imputados y dejar más tranquila a la comunidad?

“Nosotros debemos ser más efectivos en dar respuestas, no sé si la prisión preventiva va a ser la mejor respuesta que podamos dar, lo que pasa es que el sistema está ofreciendo eso. Si uno abre el Código Penal en cualquier página, encontrará un delito y una pena que es una privación de libertad y en la realidad eso no ocurre, porque los beneficios que hay respecto de esas privaciones de libertad, hace que normalmente personas que son o reincidentes o delitos de gravedad, efectivamente estén presos y la verdad es que todos los procedimientos (de la Fiscalía) terminan con condenas, pero eso no significa que todas sean privativas de libertad. (Me pregunto) ¿no será necesario hacer una revisión profunda como Estado, de buscar otro tipo de sanciones, que es lo que la gente espera?. Lo que a veces la gente espera es poder recuperar bienes materiales que perdió en virtud de un delito y esa satisfacción a veces no se puede lograr. Creo que es necesario dar una mirada al sistema en global y dejar de lado este ofrecimiento de privaciones de libertad como única forma de sanción; existen otras formas de castigo, que pueden ser tan severas como la privación de libertad, porque está demostrado que personas que están privadas de libertad en forma recurrente por hacer de su vida un delito, no menguan en su actitud”.

Como conceptos para Usted: ¿justicia en la medida de lo posible o el caiga quién caiga?

“Primero, objetividad a toda prueba. Estamos para una función pública que es inclaudicable y que está adscrita en el ADN del Ministerio Público, nosotros tenemos que perseguir penalmente y mi postura es que las cosas son lo que son; fundamentalmente, habiendo delito no tenemos otra alternativa que perseguir penalmente y utilizar las herramientas que nos entrega el proceso penal, sin claudicar. Más allá de los resultados inmediatos, lo que la gente espera es ver, sentir, que el Ministerio Público hace su mayor esfuerzo por esclarecer los ilícitos y, además, preocuparse y ocuparse de la vulnerabilidad o la afectación de las víctimas. Creo que ese es el tema y eso va a traer como consecuencia, si ponemos ese esfuerzo, que cada vez los resultados van a ser mejores y vamos a dar respuestas de mayor calidad a las personas; ese es mi mayor desafío y compromiso”.

PROBIDAD

¿Dentro de ese contexto se acaban los intocables?

“Como fiscal he tenido casos muy complejos, estuve a cargo de una región muy compleja y no tengo ningún reclamo respecto que no haya perseguido a alguien por alguna situación extrema. Tuve a mi cargo el caso Corpesca, que es el primer caso que lleva a juicio a ex parlamentarios y no ha tenido ningún cuestionamiento. Eso habla de la seriedad de mi trabajo y esa es una característica nuestra como institución que debemos cuidar; debemos cautelar la probidad y nosotros debemos ser un referente en materia de probidad para nosotros mismos y para otras instituciones”.

¿Cuál es el sello personal que Ud. quiere imprimirle a su gestión?

“Son hartos desafíos, pero fundamentalmente son cosas principales: una es del punto de vista de lo interno, en los aspectos personales y que uno quiere trascender por aquello, que es el tema de probidad. Quiero consolidar mi institución proba como lo es hasta aquí, pero que también sea un referente al estamento público. Lo otro es el concepto de innovación, pero dirigida a la persecución penal, la calidad de vida de nuestros funcionarios y la atención de usuarios”.