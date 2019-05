El 70% de médicos generales de zona ha sido agredido por pacientes en el Maule

Dirigente. Aseveró que hay profesionales que van con temor a hacer sus turnos y que en zonas rurales ese temor es mayor.

TALCA. En el Marco del Día Internacional de la Seguridad y la Salud del Trabajador, que promueve la ONU, se realizó ayer una jornada nacional donde los médicos reflexionaron sobre el tema de “no más agresión” hacia los profesionales, que se desempeñan en los establecimientos públicos de la salud.

Lo anterior, en el contexto que desde el año 2017 ha habido graves agresiones hacia médicos, donde uno de ellos fue amenazado con un arma de fuego por un paciente, lo cual generó una serie de movilizaciones del gremio.

El doctor Andrés Lagos, presidente del Capítulo Regional de Médicos Generales de Zona, precisó que las manifestaciones tuvieron eco el año pasado, cuando se generó una mesa de trabajo al alero de la Subsecretaría de Redes Asistenciales y en la de Prevención del Delito, que derivó en un proyecto de ley aprobado por la Cámara de Diputados, que aumenta las penas a quienes agredan física y verbalmente a quienes trabajan en hospitales, consultorios o postas.

“Hay una cifra negra de múltiples denuncias de profesionales de la salud que no se realizan. A veces tendemos a normalizar que un paciente dé un portazo, insulte a un médico; entendemos que puede existir una disconformidad de parte de un usuario, sabemos que el servicio de salud tiene muchas brechas por cubrir, pero nosotros también estamos sufriendo los mismos problemas de ellos. Tampoco es normal hacer esperar a un paciente cinco horas en un Servicio de Urgencia y nosotros como médicos, no estamos contentos con eso y es algo que se tiene que superar, pero no por eso vamos a tolerar agresiones”.

ENCUESTA

El facultativo explicó que hace dos años se realizó una encuesta que a nivel regional reveló que el 70% de los médicos generales de zona y personal de salud en general, sufrió algún tipo de agresión. Un 11% de ellos, fue atacado en forma física.

“Fueron lesiones leves, pero hay detrás una fuerte carga emocional. A un colega de Chanco le tiraron una mesa, a otra le hicieron bullying por redes sociales. Sobre las medidas adoptadas, no ha pasado más allá de una disculpa pública y esos hechos han quedado impunes”.

El doctor Lagos aseveró que hay médicos que han decidido salir del sistema público, lo cual consideró un retroceso para la salud.

“Queremos que ellos se mantengan en la atención pública y para eso necesitamos garantizar su seguridad. Actualmente nos sentimos un poco desprotegidos. A veces, tenemos colegas que van con temor a hacer sus turnos y en zonas rurales ese temor es mayor”.