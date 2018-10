Duelo en el periodismo maulino por deceso de Iván Gajardo Rodríguez

También fue profesor. En reconocimiento al significativo aporte que entregó desde las comunicaciones al crecimiento y desarrollo cauquenino, en mayo de 2015, al conmemorarse el 273º aniversario de la fundación de la ciudad, Iván Gajardo fue homenajeado como “Ciudadano Distinguido”.

CAUQUENES/TALCA. Profundo dolor y congoja generó en diversos círculos sociales de Cauquenes y de la Región del Maule en general, principalmente en el ámbito de las comunicaciones, el repentino deceso del connotado periodista y profesor Iván Gajardo Rodríguez (Q.E.P.D.), quien dejó de existir en horas de la mañana de ayer a la edad de 82 años.

Su fallecimiento enluta al periodismo maulino, dada la dilatada trayectoria profesional que lo llevó a desempeñarse en diversos medios de comunicación de cobertura local, provincial, regional y nacional, y en forma especial a esta casa periodística en la cual Iván Gajardo se desempeñaba desde hace 17 años como corresponsal en la provincia de Cauquenes.

TRAYECTORIA

Nacido un 7 de junio de 1936 en la sureña localidad de Mulchén, Iván Gajardo Rodríguez, llegó a radicarse a Cauquenes cuando tenía 22 años y se quedó en la tierra del Tutuvén por 60 años, formando familia y haciendo desde las letras una significativa aportación al desarrollo cauquenino.

Tomó parte en diversas instancias destinadas a apoyar mediante el periodismo las máximas aspiraciones de la comunidad, participando en diversas instituciones, fundando juntas de vecinos, integrante del Copere (Comité creado por Corfo en 1960), donde se delinearon grandes proyectos, entre ellos la Ruta Los Conquistadores.

Poeta y escritor, obtuvo reconocimiento de diversas instituciones locales; participando directamente en la Junta de Desarrollo del Maule, logrando con Rotary Club y Leones, la pavimentación del camino Cauquenes-Parral.

Se inicia en el periodismo en el periódico El Ideal de Mulchén y continúa mientras estudia en la Escuela Normal de Chillán como reportero del diario La Discusión de Chillán.

Una vez radicado en Cauquenes fue corresponsal del diario La Tercera y de La Mañana de Talca. Por más de 40 años se desempeñó como periodista en la zona, de los diarios El Mercurio y Las Últimas Noticias, así como del informativo radial “El Correo de Minería” y de la Radio Universidad de Talca.

También cumplió funciones en el área de comunicaciones de la Municipalidad de Cauquenes y de la Gobernación Provincial.

Escribió para El Limarí de Ovalle; El Día de La Serena; la revista Atenea de la U. de Concepción, e igualmente fue periodista corresponsal de diario El Centro y actualmente de La Prensa.

HOMENAJE

En reconocimiento al significativo aporte que entregó desde las comunicaciones al crecimiento y desarrollo de Cauquenes, en mayo de 2015, al conmemorarse el 273º aniversario de la fundación de la ciudad, Iván Gajardo fue homenajeado como “Ciudadano Distinguido” en una masiva ceremonia pública efectuada en la histórica plaza “José Manso de Velasco”.

En ese oportunidad, acompañado de su esposa, hijos y familiares, el destacado periodista y docente recibió con emoción el homenaje otorgado por acuerdo unánime del Consejo Municipal, en reconocimiento a su destacada trayectoria como comunicador social.

“Es un alto honor recibir de manos de Cauquenes este reconocimiento, considerando que yo no nací aquí sino que en Mulchén. Por lo tanto este homenaje se lo dedico al pueblo de Cauquenes, que me acogió cuando yo llegué aquí hace 58 años y me permitió desarrollarme como persona. También le agradezco en este momento al diario La Prensa, que es el medio en el que me desempeño actualmente y que durante estos últimos años me ha brindado la posibilidad de seguir desempeñándome profesionalmente”, declaró en esa oportunidad a quien escribe esta crónica, tras recibir la distinción de manos del alcalde de Cauquenes, Juan Carlos Muñoz.

Los restos de Iván Gajardo Rodríguez son velados en el Velatorio Barrios, ubicado en calle Manuel Montt 440 de Cauquenes; y sus funerales se efectuarán mañana viernes 5 de octubre en el Cementerio Parque del Recuerdo, después de una misa que por el eterno descanso de su alma se oficiará a las 11:00 horas en la Parroquia San Alfonso de Cauquenes.