Diputado reclama por “graves incumplimientos” en Compin

Pablo Lorenzini. “Se anuncian cambios al Compin, se promete celeridad; pero, lo cierto, es que aquí no se cumplió con la ley”, dijo.

TALCA. Como “una falta inexcusable que ha afectado a miles de personas en un tema tan sensible como la salud”, calificó el diputado Pablo Lorenzini “todo lo que hemos visto y conocido en relación al no pago de licencias médicas por parte de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, Compin; un drama que sigue sobre la mesa y donde faltan explicaciones por entregar” y agregó que “se anuncian cambios al Compin, se promete celeridad; pero, lo cierto, es que aquí no se cumplió con la ley”. Por lo anterior -invocando el Decreto N°3 del Ministerio de Salud que aprueba el reglamento de autorización de licencias médicas por las Compin e instituciones de salud previsional, estableciéndose en el caso de las Isapres un plazo fatal de tres días hábiles para el pronunciamiento respectivo sobre la licencia- el parlamentario maulino exigió que “en todos aquellos casos en que, transcurrido el plazo, no exista el respectivo pronunciamiento por parte de la Compin, se dé curso inmediato al pago de éstas por encontrarse autorizadas.

Pablo Lorenzini señaló que se debe además informar sobre las licencias médicas respecto de las cuales la Compin no ha emitido pronunciamiento transcurrido el plazo de siete días y 60 días y también la cantidad total de licencias que se encuentren autorizadas y listas para pago, así como la cantidad total de licencias que efectivamente se han pagado en virtud de este artículo. Es necesario conocer, agregó Lorenzini, las fiscalizaciones realizadas por los respectivos seremis a cada Compin, a efecto de saber si se da cumplimiento a los plazos establecidos en el artículo 24 del Decreto de ley y que en el evento de incumplirse cualquiera de los numerales anteriormente referidos, se informe acerca de las medidas administrativas adoptadas por el Ministerio de Salud, por el incumplimiento de las obligaciones legales, especialmente, los artículos 24 y 25 del Decreto 3 del Ministerio de Salud de 1984.