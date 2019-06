Diputado Pablo Lorenzini pide “Ley Corta” por Reforma Tributaria

Destrabar. Su idea es separar los aspectos controversiales “para que podamos aprobar rápidamente aquellos puntos en los ya estamos de acuerdo”.

TALCA. El diputado de la Democracia Cristiana (DC) y miembro de la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja, Pablo Lorenzini, señaló “la necesidad de destrabar la Reforma Tributaria” y que el Gobierno opte por modificar su propuesta original, apostando por una ley corta, separando los aspectos controversiales “para que podamos aprobar rápidamente aquellos puntos en los ya estamos de acuerdo; los propios parlamentarios de Gobierno ya lo están entendiendo”.

El parlamentario maulino agregó que “cuando se pone voluntad no es difícil llegar a acuerdos y por eso, proponemos como Democracia Cristiana que dejemos de lado aquello en lo cual tenemos diferencias prácticamente insalvables y avancemos en los tópicos de la Reforma Tributaria que se pueden aprobar a través de una ley corta. Lo ha dicho el propio presidente de RN, prácticamente desahuciando el corazón de la reforma, la integración; entonces, veamos cuáles son los temas en que hay acuerdo y los tramitamos rápidamente, este año, en una ley corta y a los otros nos dedicamos el próximo año”.

TEMAS

“Dentro de estos temas en los cuales hay acuerdo, están los que interesan a las Pymes, como el 14 Ter; la rebaja de contribuciones de los adultos mayores; entregar más recursos para regiones, sobre todo considerando que el próximo año se realizarán las primeras elecciones de gobernadores regionales; el fortalecimiento del Servicio de Impuestos Internos, la modernización digital del país, entre otros”, dijo.

“Estos temas, señaló Lorenzini, los habíamos acordado con el Ejecutivo pero aún no llegan las indicaciones que acordamos para aprobar en general este proyecto, pero estamos conscientes que es necesario despejar este tema prontamente, para dar tranquilidad a la actividad económica nacional. Aún el Gobierno no cumple y seguimos esperando las indicaciones comprometidas, de lo contrario, al menos mi voto, no estará para el resto del proyecto”, acotó

Por último Pablo Lorenzini mencionó que personalmente, incluso el día de la cuenta pública, se ha preocupado de transmitirle a los ministros “que los compromisos se cumplen y que deben ingresar lo prometido, a estas alturas ya es muy difícil creer en promesas, así que si no ingresan lo prometido, al menos, con mi voto para lo que queda no cuenten”, concluyó.