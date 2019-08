Deportes Linares superó a Pilmahue en Villarrica

Victoria por tres tantos a cero. Los albirrojos están en el primer lugar de la tabla de posiciones con 41 puntos, lo escoltan Trasandino y Salamanca con 38 puntos.

VILLARRICA. El pasado fin de semana, Deportes Linares se dirigió hasta la comuna de Villarrica, para enfrentar la fecha 22 del Campeonato de Tercera División A, en donde superó a Pilmahue por 0-3 bajo una intensa lluvia en el sur del país. Más de 100 hinchas linarenses acompañaron a los albirrojos, quienes los apoyaron en este vital partido, resultado que consolidó más aún al “Depo” en el primer lugar de la tabla de posiciones, con el único objetivo de volver al fútbol profesional.

ACCIONES

Durante el primer tiempo el marcador se mantuvo en blanco, con llegadas de ambos equipos y con una fuerte lluvia desde que comenzó el encuentro. Pero fue en el segundo tiempo cuando Deportes Linares comenzó a realizar su juego y con la entrada de Cristian Monsalve se pudieron concretar más jugadas, como la de Bryan “Diablito” Núñez en el minuto 14, que concretó el 0 a 1 para el “Depo”.

En el minuto 38, el goleador de la Tercera División A, Julio “El Comandante” Castro, se reencontró con el gol luego de cuatro fechas sin convertir y después de superar al portero de Pilmahue pudo concretar el 0-2 para Deportes Linares en el estadio Matías Vidal de Villarrica, con lo que llega a los 18 tantos durante este año y sigue como el único goleador del torneo. En el minuto 44´, Kevin Leiva, mediante un pase del propio Castro, convirtió un golazo que sentenció a Pilmahue con el 0-3 a favor de los dirigidos por el DT, Luis Pérez Franco. “Felicitar a los muchachos por el gran triunfo, no es fácil jugar en una cancha pesada, con lluvia y con un equipo que quería sacar los puntos, gracias a Dios lo sacamos adelante, pero hasta ahora no hemos ganado nada, quedan muchos puntos en disputa y hay que seguir con humildad y trabajando, pero además mejorando lo que no ha salido bien, pero igual nos vamos felices con este resultado, hay que seguir jugando de la misma forma, ya que dependemos solo de nosotros mismos”, señaló el propio estratega albirrojo.

TABLA DE POSICIONES

Con este resultado Deportes Linares quedó en el primer lugar de la tabla de posiciones con 41 puntos, lo escolta Trasandino con 38 y una diferencia de +17, luego está Salamanca con los mismos 38 y +7. Ovalle tiene 35, Deportes Concepción 34, Limache 33, Rancagua Sur 32, Municipal Santiago y Deportes Rengo con 30 y +3. En el décimo lugar está Mejillones con 25, Unión Compañías con 22, Provincial Osorno tiene 21, Real San Joaquín 19, Pilmahue 18 y Ferroviarios 6.