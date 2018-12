Defensa del alcalde de Talca busca se declare ilegal dictamen de Contraloría

Pronunciamiento. A juicio de la máxima autoridad comunal y de su equipo jurídico, se trataría de una acción “ilegal”, ya que los hechos que fueron evaluados por la Contraloría Regional se remontan al 2014, época en que se desempeñaba como administrador municipal.

TALCA. El alcalde de Talca, Juan Carlos Díaz, presentó un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones, con la finalidad de que se declare la ilegalidad del pronunciamiento de la Contraloría Regional que instó a los concejales a recurrir al Tribunal Electoral Regional para buscar su destitución.

La auditoría concluyó que Díaz habría cometido faltas administrativas, por una parte, al haber firmado en su calidad de alcalde subrogante un decreto de anexo de contrato con la empresa CTS y por otra porque, en su calidad de administrador municipal, firmó los decretos de pago por la limpieza de calles de la ciudad, en circunstancias que en forma paralela se negociaba la venta de unos terrenos a la misma empresa.

“Lo que la Contraloría presentó al Concejo son hechos acontecidos en 2013 y 2014, que ya fueron resueltos por la justicia ordinaria en su momento y esto obedece a faltas administrativas y la misma Contraloría manifiesta en su informe que acá no hay ningún tipo de faltas ni civil ni penal”, expresó Díaz.

La máxima autoridad comunal precisó que “hoy lo que se busca es que se vaya a una instancia política. Esto no ocurrió como autoridad política, esto fue como funcionario municipal. Como alcalde, yo no he cometido ninguna falta, lo que yo quiero con esto es avanzar y seguir trabajando y que la Corte se pronuncie, creemos que el TER no es un tribunal competente”, apuntó.

Además, la defensa del alcalde argumentó que la Contraloría actúa de manera ilegal. “Es absurdo pretender aplicar las normas que solo corresponden en el caso de faltas administrativas como alcaldes en ejercicio, que no es su caso, cuando lo correcto habría sido haber aplicado las normas para cesar como administrador municipal, como lo establece la Ley de Municipalidades”, señaló el abogado Isidro Solís.

“Con el recurso de protección, se pretende que se declare ilegal el actuar de la Contraloría, toda vez que realiza una interpretación de las normas legales que hoy tienen al alcalde bajo una amenaza latente de ser juzgado por un tribunal que no tendría competencia para resolver respecto de hechos acaecidos en la época que se desempeñaba como administrador municipal” argumentó Solís.