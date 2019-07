Corte declara ilegal remoción de subdirectora de hospital de Talca

Revés para el SSM. El tribunal de alzada ordenó la reintegración inmediata de la doctora Teresa Brito a sus funciones y el pago de las correspondientes remuneraciones.

TALCA. Un duro revés sufrió el Servicio de Salud del Maule (SSM), debido a que la Corte de Apelaciones de esta ciudad declaró ilegal y arbitrario un decreto que removió de su cargo a la subdirectora del hospital regional de Talca, doctora Teresa Brito.

El tribunal de alzada, junto con lo anterior, ordenó la reintegración inmediata de la profesional a sus funciones y el pago de las correspondientes remuneraciones. Además, el SSM tendrá que pagar las costas del juicio.

El caso se originó el 3 de abril del año en curso, cuando el Servicio de Salud emitió el Ordinario Nº 516 donde a la doctora Brito se le pidió la renuncia no voluntaria, pese a que su nombramiento duraba hasta julio del 2021 (Alta Dirección Pública). A la médico no le quedaba otra posibilidad que firmar el documento, pues de no haberlo hecho se declaraba de inmediato la vacancia del cargo. El SSM, de hecho, el 8 de abril hizo el trámite en la Contraloría, pues consideró que la subdirectora había presentado la renuncia fuera de plazo y que, por tanto, ese puesto estaba disponible.

Teresa Brito, entonces, presentó un recurso de protección en la Corte de Apelaciones, pidiendo se declarara la ilegalidad del acto administrativo al no señalar los motivos por los cuales se le pedía la renuncia. Al respecto, la profesional sostuvo en el escrito judicial que se enteró por medios de comunicación que los supuestos motivos esgrimidos por la autoridad del SSM -cuyo director a la fecha era Max Aguilar- eran “pérdida de confianza, que era necesario renovar equipos y un conflicto interno en la Unidad de Cirugía Cardíaca”.

RESPUESTA

En respuesta, el Servicio de Salud del Maule negó cualquier ilegalidad de la medida.

Sin embargo, al resolver el recurso, la primera sala del tribunal acreditó que en el Ordinario Reservado 516 “no se contienen ni se hace mención de ningún tipo a las razones consideradas por la autoridad superior para tomar tal providencia. En ese sentido, el acto deviene en ilegal y arbitrario, tanto por no ajustarse a la exigencia de fundamentación, como por omitir la expresión de causa que funda tal decisión”. Además, la Corte consideró igualmente ilegal la declaración de vacancia del cargo, debido a que Brito presentó su renuncia no voluntaria dentro de plazo.

Como consecuencia de este fallo, la doctora Teresa Brito puede retomar su cargo normalmente y hasta completar el período legal que le corresponde.

Cabe consignar que la profesional ha ocupado la subdirección médica del hospital de Talca desde el 2012 y ha ganado sucesivamente los concursos públicos correspondientes.