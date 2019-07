Corte de Apelaciones confirmó prisión preventiva de joven que atropelló a Zoe

Familiares de la menor asistieron a la audiencia. Su madre, Tatiana Araya, aseguró que “no solo mató a Zoe, sino a toda la familia”.

TALCA. “Atendido el mérito de los antecedentes y oídos los intervinientes que concurrieron a esta audiencia y de conformidad a lo dispuesto en los artículos 140, 352, 358 y 360 del Código Procesal Penal, se confirma la resolución apelada y dictada en la audiencia del 27 de junio de 2019 del Juzgado de Garantía de Curicó, que mantuvo la medida cautelar de prisión preventiva del imputado Nelson Andrés Gómez Gómez”.

Así señala el dictamen de la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Talca, que ayer mantuvo el encarcelamiento del único inculpado en la muerte de la joven Zoe Yefe Araya, de 15 años, a quien el 24 de abril pasado atropelló en el sector El Llano en la comuna de Rauco.

Gómez está formalizado por no detener la marcha, no prestarle ayuda a la menor y no informar del hecho oportunamente a la policía. Arriesga una condena entre tres años y un día a cinco años.

La semana pasada, el Tribunal de Garantía de Curicó mantuvo al imputado en prisión preventiva por considerarlo un peligro para la seguridad de la sociedad. La defensa del joven apeló a esta medida, argumentando que no tiene antecedentes penales anteriores, que ha prestado colaboración en la investigación y tiene arraigo social.

Sin embargo, esto no convenció a dos de los tres integrantes del tribunal de alzada, quienes con su voto mayoritario estuvieron por mantenerlo privado de libertad. En todo caso, el ministro Moisés Muñoz estuvo por revocar la resolución en alzada, atendido a que el imputado no registra antecedentes pretéritos penales, por lo que no aparece que su libertad constituye un peligro para la sociedad, por lo que estuvo por sustituir la prisión preventiva decretada por la de arresto domiciliario total.

ALEGATOS

Los abogados querellantes y de la defensa, así como el Ministerio Público, expusieron sus argumentos ante los ministros. Familiares de la joven víctima, también estuvieron en la sala.

Tatiana Araya, madre de la joven fallecida, afirmó que el deseo de la familia que es el imputado siga en prisión preventiva “y que no se vaya para la casa, haciendo cuenta que no ha pasado nada. Él mató a mi hija y tiene que pagar, sabemos que la Ley Emilia tiene muchos vacíos y que más de un año no vamos a conseguir de prisión efectiva, pero que se cumpla y no salga libre. El no solo mató a Zoe, sino a toda la familia. Esto ha sido un dolor tremendo y seguiremos luchando para que se haga justicia”.

Por su parte, el abogado Nelson Díaz (quien representa a los padres de la fallecida) indicó que la defensa del imputado no presentó nuevos antecedentes como para hacer cambiar la pena asignada al delito. “Lo que ellos hicieron fue reiterar algo que ya había sido rechazado por la misma Corte hace dos meses, es decir, no presentó argumentos nuevos y los antecedentes que la defensa exhibió no tienen ninguna relación con lo que se estaba discutiendo. Por tanto, a nuestro juicio (el imputado) debe seguir en prisión preventiva”.