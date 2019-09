Constitución inició el proceso para ser comuna ‘Basura Cero’

Proceso. Está en su etapa inicial y concretamente busca una alternativa viable para evitar que los desechos industriales y domiciliarios lleguen a rellenos sanitarios y vertederos.

CONSTITUCIÓN. La Municipalidad de Constitución, empresa Arauco y Fundación Basura, comenzaron a impulsar un trabajo conjunto para optimizar los procesos de gestión de residuos de la ciudad como también identificar problemáticas socioambientales que ayuden a crear un proyecto a base del concepto ‘Basura Cero’.

Esta iniciativa, que está en su etapa inicial de diagnóstico, propone una serie de actividades que encaminarán el proceso de elaboración de un plan de acción hacia Basura Cero. En ese sentido, se busca una alternativa viable para evitar que los desechos industriales y domiciliarios lleguen a rellenos sanitarios y vertederos.

Según Waste Atlas, Chile es el país que más produce basura en Latinoamérica, debido a que el promedio de residuos por persona es de 456 kilos anuales. Además, a través de un Diagnóstico nacional y regional sobre generación y eliminación de residuos sólidos domiciliarios y asimilables, Constitución representa el 5,88% de todos los desechos generados en la Región de Maule, ubicándose en el cuarto lugar de las ciudades más contaminantes atrás de Talca (27,54%), Curicó (16,59%) y Linares (9,03%).

En primera instancia, se busca identificar la infraestructura y las iniciativas socioambientales vigentes en el sector para posteriormente establecer objetivos claros junto con las autoridades regionales, municipales, líderes sociales y la ciudadanía en general.

Para ello durante la semana se realizaron encuentros de participación ciudadana en diferentes establecimientos educacionales, centros de salud, jardines infantiles y sedes sociales de la comuna costera.

VOLUNTAD DE TODOS

Ante estos acercamientos la Directora Ejecutiva de Fundación Basura, Macarena Guajardo, expresó que “es primera vez que hay una voluntad de todos los entes para enfrentar un desafío de esta magnitud en Chile, de llevar a una ciudad entera hacia Basura Cero. Me parece que es hito que puede llevar a otras regiones a seguir este camino”.

Al respecto, el alcalde de Constitución, Carlos Valenzuela, señaló que “toda campaña que busque concientizar a la ciudadanía de la importancia de mantener la ciudad limpia de basura como escombros y otro tipo de residuos sólidos es bienvenida, en especial en nuestra querida Perla del Maule que tiene mucho potencial turístico. No me cabe la menor duda que, como grupo de personas, comunas y ciudades podemos desarrollar y poner en práctica políticas de manejo de la basura que ya se aplican exitosamente en otros países, en los cuales se separa en el punto de origen la basura orgánica de la no orgánica”.

Nelson Bustos, subgerente de Asuntos Públicos de Arauco, enfatizó que “en Arauco trabajamos con recursos renovables y realizamos esfuerzos para que en todos los procesos industriales para reducir al máximo la disposición de residuos sólidos. Este mismo esfuerzo buscamos compartirlo a la comunidad de Constitución con este plan Basura Cero y esperamos que el plan de acción participativo resultante establezca los acciones y metas en materia de reciclaje, reutilización y valorización de residuos, transformándonos en una de las primeras comunas Basura Cero de la región y el país”.

Hasta el momento, el proceso plantea una coordinación entre los entes participantes, diagnóstico socioambiental, convocatoria de todos los actores sociales, generación de un plan de acción acorde a las necesidades, y la entrega del proyecto a las autoridades para posterior aplicación a nivel municipal.

En Chile, otras regiones han realizado aproximaciones hacia el modelo Basura Cero, como las Municipalidades de Santa Juana y Talcahuano en la Región del Biobío, que a través del programa chileno/canadiense Reciclo Orgánicos, instalaron plantas industriales de compostaje para gestionar residuos municipales y que prontamente entregarán nuevos datos en esta materia.