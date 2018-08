Con masiva asistencia comenzó ayer en Talca “Fiesta Costumbrista del Chancho Muerto”

TALCA. Con una masiva asistencia de autoridades y de público, ayer al mediodía fue inaugurada la décima versión de la “Fiesta Costumbrista del Chancho Muerto” que organizan la Municipalidad de Talca y Coexca S.A., con el respaldo de otras empresas e instituciones de la zona; y que se extenderá hasta hoy en la Plaza de Armas de la capital maulina.

La ceremonia inaugural fue encabezada por el alcalde de Talca, Juan Carlos Díaz; y el gerente general de Coexca S.A., Guillermo García, junto a otras diversas autoridades regionales, provinciales y comunales, e invitados especiales.

A diferencia de años anteriores, en que se inauguraba la fiesta con el tradicional corte de un sabroso y humeante arrollado huaso, en esta ocasión se dio el vamos a los festejos con una gigantesca torta preparada con productos gourmet en base a carne de cerdo sobre la cual las autoridades apagaron las velas de celebración de los diez años de existencia del que se ha convertido en el evento invernal más importante y masivo del país.

“Esta es una fiesta que le pertenece a la ciudad no a la Municipalidad ni a una empresa en particular, así que no me cabe duda que si seguimos trabajando de manera mancomunada entre las universidades, la empresa privada y los demás servicios públicos esta fiesta va a trascender en el tiempo y así ha ocurrido durante estos diez años en donde se han ido sumando nuevos actores para que sea posible”, resaltó el edil talquino.

VISITANTES

Según estimaciones de los organizadores se espera que en sus dos días de realización esta décima edición de la “Fiesta Costumbrista del Chancho Muerto, congregue a más de 200 mil personas, cálculo que comenzó a verificarse desde ayer con millares de personas congregadas en el principal paseo público talquino y sus calles adyacentes, para disfrutar de las atracciones de gastronomía, artesanía y música folclórica que se ofrece a los asistentes.

“Estamos muy contentos de iniciar esta gran fiesta, así que los invitamos a todos a la Plaza de armas de Talca a degustar las preparaciones de todos los chefs invitados de Arica a Punta Arenas y a disfrutar de esta gran actividad gastronómica”, manifestó el gerente general de Coexca S.A., Guillermo García.

Gracias a un acuerdo mutuo entre el Servicio Nacional de Turismo (Sernatur) y la Municipalidad de Talca, una delegación de periodistas de revistas gastronómicas y medios de comunicación nacionales, están siendo parte de la fiesta, conociendo además los atractivos turísticos de la zona.

Como en años anteriores, durante la ceremonia inaugural llegó hasta la Plaza de Armas de Talca un grupo de defensores de los animales quienes con pancartas y gritando consignas, expresaron su rechazo a esta actividad, sin llegar a alterar el orden y el normal desarrollo de la tradicional celebración criolla.