“Con hechos concretos vamos a demostrar que la red de apoyo a clase media es una realidad”

Efectividad. Cristián Monckeberg señaló que en el segundo semestre de este año, aumentarán monto de subsidios para ese sector socioeconómico.

TALCA. El Gobierno presentó la semana pasada el programa Clase Media Protegida, pensado en convertirse en uno de los grandes proyectos de la actual administración.

Esta iniciativa apunta a dar “tranquilidad y seguridad” a ese segmento socioeconómico, en cuanto a estar protegido ante cualquier eventualidad, que los haga retroceder a una situación de vulnerabilidad o pobreza. Por eso, está enfocado en los principales temores que tienen esas personas, esto es, quedar cesantes, verse enfrentados a una enfermedad catastrófica, la delincuencia, no tener casa propia.

Para difundir el programa hubo despliegue de ministros en todo el país y en el caso del Maule, el encargado fue el titular de Vivienda, Cristián Monckeberg.

Recordó que en la época de campaña, la clase media surgió como una necesidad de abordar, debido a que personas que se consideran dentro de ese estrato social afirmaban que siempre eran dejadas de lado, esto, porque los sectores de menos recursos siempre son apoyados por el Estado y que los que tienen más, se apoyan solos.

“Hay un grupo de familias, en un gran porcentaje de la población, que no tiene respaldo del Estado y en especial cuando se producen situaciones de adversidad, como enfermedades catastróficas, cesantía, acceder a una casa propia. Entonces, se planteó que exista una red de protección de la clase media y en donde el Estado demuestre preocupación por esas personas y lo que estamos buscando, es generar esa red de apoyo para dar a conocer una serie de beneficios que ya existen, pero que no se conocen, y para acceder a otros nuevos”, detalló el Secretario de Estado en visita a las oficinas regionales de La Prensa.

“Encontramos cerca de 70 beneficios que apuntan a familias de ingresos medios, pero que no se conocían, tales como becas, seguros de cesantía, capacitaciones, etc. Pero se van agregar otros, como para el tema de la vivienda, seguro de enfermedades catastróficas”, agregó.

Monckeberg define a la clase media a quienes están entre un 40% y 90% según el Registro Social de Hogares y con rentas que fluctúan entre los 600 mil y un millón 200 mil pesos. “Hay ahí un grupo de familias muy potente, donde se requiere ayuda”.

El ministro de Vivienda asiente que esta iniciativa es un símil del programa Chile Solidario, pero con un enfoque distinto.

“El Estado, a través de diferentes Gobiernos, ha avanzado en políticas públicas para apoyar a los sectores más vulnerables, como el Plan Auge, el Pilar Básico Solidario y en el post natal de seis meses, pero para la clase media no había política pública que los englobara a todos y los diera a conocer e incorporara nuevos beneficios y así como el Chile Solidario fue a familias de más bajos ingresos, esta red de clase media protegida es para personas con ingresos medios y que es una gran parte de la población”.

MEJORES SUBSIDIOS

Manifestó que Clase Media Protegida, tiene un fuerte acento para facilitar el acceso a la vivienda. “Existe un subsidio para sectores medios, pero muchas veces las personas lo obtienen y no lo pueden usar, porque no les alcanza para cubrir el pie que les exige el banco (generalmente el 20%) para otorgarles el crédito hipotecario. Entonces, queremos que ese subsidio alcance el porcentaje que les piden en el banco y no se tenga que endeudar para cubrir el resto”.

Dijo que el objetivo es que el subsidio siempre alcance ese porcentaje o más y que para eso se aumentarán los montos del beneficio. “Tenemos 20 mil subsidios que se entregan todos los años para familias de ingresos medios y de ellos, el 30% no se aplicaba porque los beneficiarios no obtenían el crédito hipotecario o no les alcanzaba para el pie. Entonces, como vamos a aumentar el monto del subsidio, es que al menos ese 30% ya tenga una mayor cobertura y los otros también van a tener un apoyo importante para que queden menos endeudados con los bancos. Entonces, es una ayuda directa para la adquisición de la vivienda y acompañarlos, porque si se van a endeudar, nosotros prestemos ayuda para que el endeudamiento sea razonable”, recalcó.

CONCRETO

Cristián Monckeberg aseguró que “los nuevos beneficios los vamos a sacar adelante; dependemos del Congreso y por eso llamamos a los parlamentarios a que los aprueben para que sean una realidad. Pero en el tema de vivienda, para decirlo como Santo Tomás (“ver para creer”), en el segundo semestre de este año los nuevos subsidios son una realidad, porque ya están aprobados. Entonces, ahí va a estar la prueba concreta de que el programa red de Clase Media Protegida es una realidad. La gente siempre duda y la oposición siempre va a tender a generar a aumentar esas dudas, pero los hechos, más que concretos, van a demostrar que efectivamente esta red de apoyo es una realidad, está presente, tiene apoyo del Estado y las familias van a poder acceder a ella”.