Con entrega de distinciones Fundación Sida Maule conmemoró 5º Aniversario

SAN CLEMENTE/TALCA. En una sencilla y emotiva ceremonia de premiación efectuada en el salón “Guido Barrios Quevedo” de la Municipali-dad de San Clemente, se hizo entrega del reconocimiento “Defensor de los Derechos Humanos de las Personas que Viven con VIH”, al histórico dirigente del Movilh, Rolando Jiménez, en el marco de la conmemoración del 5º Aniversario de servicio a la comunidad de la Fundación Sida Maule

La ceremonia fue encabezada por el alcalde de San Clemente, Juan Rojas; el diputado Florcita Motuda; Marta Cozar, representantes del PNUD; y activistas de Movilh-Maule, así como el presidente de la Corporación Chile Sida y asesor del Ministerio de Salud, el reconocido infectólogo Carlos Beltrán, quien también fue distinguido en el acto.

En la ocasión Beltrán sostuvo que según las últimas estimaciones, en Chile al menos 67 mil personas viven con VIH/Sida, de las cuales unas 25 mil desconocen su condición.

“Entre enero y junio de este año, se han confirmado 3 mil 849 casos de personas infectadas con VIH por el Instituto de Salud Pública (ISP). Si la tendencia continúa, es posible que a fin de año se superen los siete mil 500 casos, por lo bajo”, sostuvo el asesor en VIH del Ministerio de Salud.

APOYO

En la oportunidad, el secretario ejecutivo de la Coordinadora Nacional de Atención en VIH-Sida, Michael Díaz agradeció el apoyo hacia la organización.

“Estamos agradecidos por el apoyo que nos brindan de manera permanente, muchas instituciones en la Región del Maule, lo que nos ha permitido desarrollar un trabajo más cercano a la comunidad y a los jóvenes, acercando la prevención de esta enfermedad a la población, sin embargo no hemos podido contrarrestar los efectos nocivos del Sida en la región”, dijo el dirigente

El activista agregó que “este aniversario no es una celebración ya que estamos muy preocupados por el incremento cada día más alarmante en las cifras de nuevos infectados, debemos redoblar nuestros esfuerzos para lograr romper la tendencia que nos sitúa como el país que más ha retrocedido en América Latina”, puntualizó.

CRISIS

Rolando Jiménez, vocero del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh), en su presentación “Desafíos para las políticas VIH-Sida y Diversidad en Chile” se refirió a la forma como el país está dando respuesta a la problemática del VIH, enfatizando que “la magnitud de la epidemia es tan grande, que tenemos la enorme dificultad de generar una política pública de prevención efectiva, eficaz y que además sean sectorialmente tematizadas” apuntó.

El activista llamó a las Organizaciones no Gubernamentales a repensar sus estrategias de intervención y adecuarlas a la actual realidad que vive el país, “La sociedad civil también tiene que mirar sus propias estrategias y entender que no puede seguir haciendo más de lo mismo. La campaña condón, pareja única y abstinencia no tiene ningún sentido de la realidad en la actual cotidianeidad sexual de los jóvenes chilenos”, sostuvo Jiménez

En la misma línea el dirigente maulino Michael Díaz, responsabilizó al Ministerio de Salud por no actuar con responsabilidad y sentido de urgencia frente a este tema.

“Es evidente que el Ministerio de Salud debe implementar estrategias innovadoras y buscar la colaboración de las comunidades afectadas por el VIH, nadie es más consciente que nosotros sobre cómo enfrentar esta enfermedad, ya que hemos aprendido a lidiar con ella desde la propia experiencia y esa riqueza resulta invaluable a la hora de llegar a las comunidades, pero no podemos hacerlo solos, se necesitan canales de cooperación en el cual prime el interés superior de las personas afectadas y no las ideologías políticas y las barreras burocráticas que nos impone el estado”, concluyó Díaz.