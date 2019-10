Con el desafío de apoyar a comunidades afectadas ministros constituyen Mesa Regional de la Sequía

Recursos. Indap y Comisión Nacional de Riego invertirán sobre $8 mil millones. MOP asegura abastecimiento en zonas urbanas.

TALCA. Con la asistencia de los ministros de Agricultura, Antonio Walker y de Obras Públicas, Alfredo Moreno, ayer quedó constituida la Mesa Regional para la Sequía y cuya finalidad es adoptar medidas para enfrentar este fenómeno que azota al Maule.

Moreno enfatizó que la actual escasez hídrica es la peor desde el año 1968, ante lo que fue conformado un comité de ministros para enfrentar esto con todos los recursos que tiene disponible el Estado y sus instituciones.

Indicó que en esta Mesa Regional, que preside el intendente, aparte de los servicios relacionados con el tema, se pretende que tengan activa participación los Comités de Agua Potable, Juntas de Vigilancia, agricultores, académicos, entre otros.

“Esperamos tener pronta información, acertada y detallada de la situación de agua potable en la zona rural, uno de los sectores que sufre los mayores impactos de esta sequía”, comentó. Agregó que en el Maule hay cerca de 300 mil hectáreas bajo riego y que los caudales de los ríos tienen un 60% menos de disponibilidad.

Sostuvo que en el caso de las ciudades, al menos en el corto plazo no se prevén dificultades de abastecimiento, aunque se deben realizar obras necesarias.

“La Superintendencia de Servicios Sanitarios ha pedido informes a todas las empresas, a fin de conocer la situación en todas sus áreas de concesión. En el caso del Maule no vemos problemas de abastecimiento, ya que el 92% de las fuentes de agua provienen de napas subterráneas. Sin embargo, para los años venideros hay que hacer obras para que el sistema de provisión se adecue a las nuevas circunstancias, ya que no queremos que en otro año de sequía no podamos decir lo mismo”.

RECURSOS

Por su parte, Antonio Walker afirmó que el Gobierno seguirá decretando emergencia agrícola donde sea necesario. Apuntó que una de las medidas ya adoptadas, es el incremento presupuestario de la Comisión Nacional de Riego en $42 mil millones para llegar a $110 mil millones, cuya finalidad es acelerar el proceso de tecnificación del riego en el agro chileno e invertir en obras de riego de mediana envergadura.

“En el Maule estamos enfrentando la emergencia, a través de Indap y la Comisión Nacional de Riego. Principalmente, con alimentación de ganado, apoyo a apicultores y ganaderos”. Acotó que en el caso del Indap, tiene asignado un presupuesto de $5.300 millones para todo el país y de los cuales el 20% será invertido en esta región (aproximadamente $1 mil millones) para atender la emergencia. A esa cifra se agregan $7mil millones para tecnificación. Esos recursos serán invertidos durante lo que resta de este año.

Walker recalcó que la principal fuente laboral del Maule está en el agro (25%) y que esta zona es la segunda en exportaciones agrícolas y plantaciones.

“Entonces, tenemos un tremendo desafío en una región eminentemente agrícola, donde tenemos que hacer el mayor de los esfuerzos para atender esta emergencia. No dejaremos solo a nadie”.