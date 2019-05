Comprometen medidas de mitigación para camino donde ocurrió fatal accidente

Ruta de Rauco. Gran número de autoridades se dieron cita para buscar soluciones viales.

TALCA/RAUCO. El viernes de la semana pasada, el alcalde de la comuna de Rauco, Enrique Olivares, tomó contacto con el intendente de la Región del Maule, Pablo Milad, para solicitar de manera urgente una reunión con los jefes de área del Gobierno Regional, para buscar soluciones inmediatas luego del accidente de tránsito ocurrido la pasada noche del miércoles 24 de abril, en donde lamentablemente una joven falleció tras resultar atropellada.

Es por esto que el intendente citó a todos los jefes de carteras correspondientes a temas viales, de transportes y de seguridad, para que en conjunto con el municipio de Rauco se busquen soluciones de mitigación, e impedir que se reiteren hechos de tal naturaleza. Fue así como el alcalde Enrique Olivares comentó de esta reunión. “Asistimos junto a los concejales y vecinos de la unión comunal y del sector de El Llano, a la oficina del intendente para manifestar y proporcionar una serie de medidas necesarias para el camino del sector El Llano, para que no vuelvan a ocurrir los hechos que ocurrieron la semana pasada, nos vamos satisfechos de esta reunión ya que por parte de Vialidad y el ministerio de Obras Públicas, se realizarán las instalaciones de lomos de toro que ayudarán a disminuir la velocidad de los vehículos que transitan por el lugar como también se realizará, una berma por sobre los canales ubicados en los costados del camino, para que los vecinos puedan transitar. Agradezco al intendente Pablo Milad por escuchar nuestras solicitudes y trabajar en conjunto con la comuna, para solucionar lo antes posible estos problemas”, dijo.

CONCEJAL

El concejal de Rauco, Sergio Rivera, también asistió a la reunión y esto fue lo que comentó. “Bueno la verdad de las cosas que me gustó la reunión, ya que el alcalde y como concejo se plantearon las necesidades que se tenía y las autoridades entregaron soluciones aunque sean provisorias, ojalá que el proyecto final no demore tanto esta vez. También por mi parte se trató de hablar del pavimento hacia El Parrón que las autoridades se habían comprometido a desarrollar, pero lamentablemente no fui escuchado, invité a las autoridades de gobierno a entregar explicaciones a los vecinos del sector, ya que los vecinos preguntan todos los días qué pasa con ese proyecto tan importante para esa gente que se encuentra tan alejada de la comuna”, señaló.

Las autoridades que asistieron se comprometieron a realizar los trabajos, para las soluciones provisionales lo más pronto posible. Por su parte, el proyecto final, el cual se encuentra en su etapa de licitación para el diseño, se adjudicará en el mes de julio, con un plazo de 540 días.