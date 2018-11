Comerciantes y autoridades acuerdan realizar un trabajo conjunto contra delincuencia en el CREA

Avances. Departamento de Seguridad Municipal comprará mejores cámaras de vigilancia y mejorará la iluminación del sector.

Talca. En reunión con locatarios del Centro Regional de Abastecimientos (CREA) el gobernador de Talca, Felipe Donoso, propuso una “Mesa de Trabajo Intersectorial” para abordar de manera integral los problemas delincuenciales que afectan no solo al recinto, sino también a los sectores circundantes.

En el encuentro participaron la directiva, que representa a 350 comerciantes, además de Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI). Junto con agradecer la invitación a trabajar de manera conjunta los problemas del sector del CREA y la 11 Oriente, plantearon los problemas. “Esto está ocurriendo por el alto índice de drogadicción en el sector y también por los mismos locales que expenden bebidas alcohólicas, lo que está llamando muchos los asaltos y robos lo que ocurre mucho en la noche”, manifestó Moisés Burgos, presidente del Sindicato de Trabajadores Independientes.

Donoso, en tanto, manifestó que fue acordada una próxima reunión con los distintos órganos del Estado para trabajar el problema de manera multidimensional. “Sabemos que ahí no solo hay un problema de delincuencia, sino también de consumo de alcohol y varios problemas que no solo atañen a Carabineros. Creemos que debemos involucrar a todos los actores, como la Municipalidad, la empresa de Ferrocarriles, Senda, Salud, Desarrollo Social y distintas instituciones, para avanzar en un trabajo de más largo plazo que solucione el problema o disminuirlo lo más posible y no sea solo una intervención policial más, como se han hecho, pero vuelven a surgir los problemas”, dijo el jefe provincial.

CARABINEROS

El mayor Jaime Valenzuela, explicó que “tenemos puntos cercanos asociados a microtráfico, problemas asociados a consumo de alcohol, a comercio ambulante y un crecimiento inorgánico de un mercado persa, en las cercanías del CREA, que ello afecta a la calidad de la seguridad que tiene el sector”.

El gobernador Donoso planteó en la sesión del Consejo Comunal de Seguridad Pública de Talca, presidida por el alcalde Juan Carlos Díaz, los problemas planteados por los comerciantes y acordaron iniciar el trabajo conjunto para abordar el tema. En la ocasión, el Departamento de Seguridad municipal adelantó que se comprarán mejores cámaras de vigilancia y mejorará la iluminación del centro de abastecimiento.