Aprobado estudio de impacto ambiental para tratamiento de purines de Coexca en San Javier

Vecinos indignados. Airadas reacciones se vivieron en el hall del Gobierno Regional tras conocerse la aprobación de la reevaluación de impacto ambiental de la empresa Agrícola Coexca sobre su nuevo sistema de tratamiento de purines de los planteles que construyó en San Javier.

TALCA. Asegurando que radicalizarán las acciones para lograr que los planteles de cerdos de la empresa Agrícola Coexca se retiren de San Javier es como reaccionaron los vecinos y dirigentes de la agrupación Maule Sur por la Vida al conocer que en votación secreta fue aprobada por unanimidad la reevaluación del estudio de impacto ambiental de Coexca en lo referente a la modificación realizada para el sistema de tratamiento de los purines de los planteles de cerdos construidos en la comuna.

Para el presidente de la junta de vecinos La Puntilla, donde se ubica el plantel de cerdos, la situación se ha vuelto angustiante, señalando que la “Agrícola Coexca actualmente ha hecho todo lo ilegal y la comisión Medioambiental del Maule le ha prestado la mayor cantidad de ropa posible. Cuando vemos que no respetan la Constitución Política del Estado que dice que debemos vivir en un lugar limpio de aire, de tierra, de cualquier alteración del medio ambiente ni siquiera eso”.

Eduardo Cancino es presidente de la junta de vecinos de Name y explica que “primeros fueron las forestales, hoy día es la chanchera, pronto serán las avícolas y todas son relacionadas con la autoridad, donde sabemos, sabemos fehacientemente que la autoridad está comprometida, que tiene intereses creados, que no dan la cara”.

EVALUACIÓN

El director regional del Servicio de Evaluación Ambiental René Christen explicó que “lo que se resolvió hoy día es una comisión de evaluación en la que se calificó en forma favorable la declaración de impacto ambiental de un proyecto de optimización de un sistema de tratamiento de purines del plantel de cerdos de Coexca, el que ya tienen aprobada un RCA del 2008 y lo que se avaluó hoy día fue lo calificado el año 2018 que fue retrotraído por proceso de evaluación y hoy se vuelve a calificar”.

En términos prácticos esta aprobación autoriza la modificación realizada por la empresa al sistema de tratamiento de purines a través de Biodigestores y que se puede se aplica a 24 planteles que se traduce en 46 mil cerdos.

Pese a ello los vecinos de San Javier estan indignados por lo resuelto señalaron que continuarán buscando la forma de evitar que el plantel de cerdos continúe funcionando.

La presidente de la Agrupación Maule Sur por la Vida Teresita Herrera sostuvo que “este biodigestor estaba funcionando ya, colapsó en dos oportunidades en el verano, tuvieron que retirar más de 180 toneladas de purines porque colapsó el sistema. No hay recambio del diseño, el diseño es exactamente el mismo, entonces no sé de qué mejoras está hablando la autoridad. Creo que ellos no han revisado los antecedentes técnicos, no han entendido de qué se tratan los informes técnicos, no saben la realidad de la zona, tampoco la han visitado, por lo tanto el argumento de ellos es totalmente inválido. Nosotros ahora como agrupación vamos a luchar para invalidar este proceso, porque no nos vamos a quedar de brazos cruzados”.