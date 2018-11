Apícola Barrera de Constitución la rompe con su producto Premium: Mousse de miel y maqui

Impulso. Usuario del Programa de Desarrollo Local (Prodesal) de Constitución, Manuel Barrera, es además un activo miembro de la Mesa de Jóvenes Rurales de la comuna y también de la Mesa Regional, ambas impulsadas por Indap.

Talca. Un trabajo detallista, desde el cuidado de las colmenas hasta la producción y envasado de la miel y sus subproductos, es el que está desarrollando Apícola Barrera, emprendimiento familiar de Manuel Barrera Murgas, su hermano y su sobrina, emplazado en la localidad de Putú, comuna de Constitución.

La meta de Manuel es clara: quiere producir la mejor miel de la zona. “Se trata de productos 100% naturales, entre los que destacan las mieles con sabor. Son cremas y mousse a los que les agregamos frutas como naranjas y arándanos, maní, nueces e incluso merkén. Nuestro producto Premium es el mousse de maqui, que lo estamos produciendo hace dos años y ha tenido un éxito arrollador”, cuenta el joven apicultor.

Agrega que en el desarrollo de sus productos han trabajado con un ingeniero en alimentos, con el objetivo de tener las recetas específicas de cada elaboración, las dosis y el detalle de la información nutricional que acompaña el etiquetado.

Usuario del Programa de Desarrollo Local (Prodesal) de Constitución, Manuel es además un activo miembro de la Mesa de Jóvenes Rurales de la comuna y también de la Mesa Regional, ambas impulsadas por Indap, donde trabaja propuestas que van en beneficio de las nuevas generaciones de emprendedores campesinos.

COMERCIALIZACIÓN

Sus productos los comercializan a través de ferias y de manera directa en el correo apicolabarrera@hotmail.com y a través de la cuenta de Facebook Apícola Barrera. Trabajan con resolución sanitaria y poseen iniciación de actividades.

Manuel es técnico agropecuario de profesión, pero su inquietud por aprender y consolidar su negocio lo ha llevado a capacitarse en marketing, administración y gestión de empresas. En la actualidad se encuentra participando en un curso sobre inseminación instrumental de abejas reinas, con la idea de profundizar más sus conocimientos apícolas.

Su deseo es continuar viviendo y desarrollándose en el campo: “En la ciudad hubiese sido mucho más fácil vivir, pero me gusta el campo, mi vida es el campo y no lo dejaría por nada. Es como el gusto por la vida natural, sana, por estar en contacto con la naturaleza todos los días. Eso a mí me llena. Y también que me digan que nuestra miel es rica y súper buena”, puntualiza.