Analizarán medidas de mitigación de efectos del cambio climático en la región

Debate. Fenómeno ha provocado en la zona central del país periodos de sequía e inundaciones.

TALCA. El sector forestal está llamado a ser protagonista en el desafío planetario, de reducir los alarmantes niveles de gases de efecto invernadero (GEI) que registra la atmósfera, los que han provocado el aumento del nivel del mar retroceso de glaciares, e intensificación de eventos meteorológicos extremos como sequías e inundaciones.

La Región del Maule ha sido testigo y víctima de aquel fenómeno climático, exhibiendo extensos periodos de sequía, granizadas fuera de temporada, temperaturas récord en verano y también máximas promedio elevadas para el periodo invernal, sin contar efectos colaterales como son los incendios forestales.

Afortunadamente, la Región del Maule puede pasar de testigo y víctima, a cumplir un rol destacado en la lucha contra el cambio climático y mitigar sus efectos, de manera concreta a través de políticas gubernamentales y proyectos públicos-privados-universidad. Así quedará reflejado en el Encuentro Empresarial de las Pymes Madereras Epyma Maule 2019, que se realizará este miércoles 31 de Julio, en el aula magna de la Universidad Autónoma de Talca (Calle 5 1/2 Norte, N° 1670).

INVITADOS

Hasta allí llegarán autoridades como el seremi de Vivienda, Gonzalo Montero la seremi de Energía, Anita Prizant y el director regional de CORFO Maule, Raphael Zúñiga, entre otros, para estudiar y asumir compromisos sectoriales que permitan a Chile cumplir con sus metas de emisión de carbono definidas recientemente por el Presidente Sebastián Piñera.

Cabe señalar que este encuentro, de carácter gratuito y que comienza a las 09:00 horas, está dirigido a empresarios, profesionales, técnicos y estudiantes de formación preferencial en las áreas forestales, de la construcción, energía y medioambiente.

ACTOR RELEVANTE

Paralelamente a Epyma Maule 2019, en uno de los patios de la Universidad Autónoma de Talca, se realizará una Feria de Energía y Construcción, donde cerca de 20 expositores exhibirán soluciones tecnológicas en calefacción y sustentabilidad en materiales para edificación. La muestra también será gratuita. Para el organizador del evento y gerente del Programa Madera Alto Valor de Corfo, José Pablo Undurraga, “La Región del Maule, dado su carácter forestal, se puede transformar en un actor relevante para mitigar el cambio climático. Creo que hay mucha desinformación respecto al manejo de los bosques. La comunidad cree que para cuidar el ambiente y haya buena captación de la emisión de carbono no se deben tocar los bosques. La verdad es que con manejo responsable y sustentable, se pueden y se necesitan intervenir hasta los bosques nativos. De allí podemos rescatar desechos para elaborar biomasa y hasta madera para construir casas u otras estructuras… Por qué no hasta para viviendas sociales. Un bosque sin manejo, es un bosque que muere y no consigue captar carbono”, aseguró.